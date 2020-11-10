Чемпион мира по футболу Бартез начал тренерскую карьеру

ТАСС, 10 ноября. Чемпиона мира по футболу Фабьен Бартез начал тренерскую карьеру, став помощником тренера вратарей во французском клубе "Тулуза". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бартез будет работать во всех командах системы, чтобы обогатить клуб опытом и техникой. "Моя страсть подтолкнула меня к тому, чтобы стать консультантом. Я хочу поделиться своим видением работы вратаря в целом в сотрудничестве с техническим персоналом, тренерами и учебным центром", - сказал Бартез.

Бартез является воспитанником "Тулузы". Будучи игроком, он стал двукратным чемпионом Франции, обладателем Суперкубка Франции в составе "Монако", победителем Лиги чемпионов в составе "Марселя", чемпионом Англии в составе "Манчестер Юнайтед", а также чемпионом мира, чемпионом Европы и обладателем Кубка конфедераций в составе сборной Франции.