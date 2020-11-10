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Футбол во Франции

Чемпион мира по футболу Бартез начал тренерскую карьеру

Он будет консультантом во французском клубе "Тулуза"
Фабьен Бартез EPA/BENOIT DOPPAGNE
Описание
Фабьен Бартез
© EPA/BENOIT DOPPAGNE

ТАСС, 10 ноября. Чемпиона мира по футболу Фабьен Бартез начал тренерскую карьеру, став помощником тренера вратарей во французском клубе "Тулуза". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бартез будет работать во всех командах системы, чтобы обогатить клуб опытом и техникой. "Моя страсть подтолкнула меня к тому, чтобы стать консультантом. Я хочу поделиться своим видением работы вратаря в целом в сотрудничестве с техническим персоналом, тренерами и учебным центром", - сказал Бартез.

Бартез является воспитанником "Тулузы". Будучи игроком, он стал двукратным чемпионом Франции, обладателем Суперкубка Франции в составе "Монако", победителем Лиги чемпионов в составе "Марселя", чемпионом Англии в составе "Манчестер Юнайтед", а также чемпионом мира, чемпионом Европы и обладателем Кубка конфедераций в составе сборной Франции.

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