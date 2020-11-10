Фигуристы Мишина и Галлямов хотели своим выступлением поддержать тренера Москвину

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов своим хорошим выступлением в короткой программе парного катания на этапе Кубка России в Казани хотели поддержать тренера Тамару Москвину, потерявшую супруга. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления.

О смерти Игоря Москвина на 92-м году жизни после тяжелой болезни стало известно во вторник.

Мишина и Галлямов лидируют по итогам короткой программы среди спортивных пар на турнире в Казани с результатом 79,66 балла. Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (79,61), обе пары тренирует Москвина. Третьими идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,72).

"Вы хотите реакции "йес"? Нет, сейчас главным было преодолеть себя, побить свои рекорды, нам сегодня хотелось откатать чисто, не хотелось расстраивать нашего тренера. Мы постарались поддержать Тамару Николаевну хорошим прокатом, и, надеюсь, это удалось", - рассказала Мишина.

Спортсмены пропустили второй этап Кубка России из-за коронавируса у Галлямова. "Я не чувствовал ничего, не пускал это подсознание - нужно давать себе установку, что все будет хорошо, главное не расслабляться и не раскисать. Мы приехали сюда практически всей нашей группой, мы смотрим друг на друга, подтягиваемся", - сказал Галлямов.