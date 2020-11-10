Футболист "Краснодара" Вильена заразился коронавирусом

ТАСС, 10 ноября. Тест на коронавирусную инфекцию полузащитника российского футбольного клуба "Краснодар" Тони Вильены показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба сборной Нидерландов.

Вильена проходил тестирование в расположении сборной Нидерландов. Болезнь протекает бессимптомно, футболист изолирован от команды.

11 ноября сборная Нидерландов проведет товарищеский матч против команды Испании.

Вильене 25 лет, он выступает за "Краснодар" с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 13 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи. За сборную Нидерландов Вильена сыграл 15 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.