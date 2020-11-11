Чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке стартует в Пловдиве

ТАСС, 11 ноября. Чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке пройдет с 11 по 15 ноября на арене "Колодрум" болгарского города Пловдив. В турнире примут участие спортсмены из 22 стран.

Первоначально чемпионат Европы должен был пройти с 14 по 18 октября, однако в связи с пандемией коронавируса и переносом Олимпиады-2020 в международном спортивном календаре произошли изменения. В мае Европейский союз велосипедистов принял решение, что турнир пройдет с 11 по 15 ноября, а в июне право проведения этих соревнований отдали Пловдиву.

В рамках европейского первенства будет разыграно 22 комплекта медалей (по 11 у мужчин и женщин). В первый день соревнований определятся победители в мужском и женском командном спринте, а также в женском скрэтче и гонке на выбывание у мужчин.