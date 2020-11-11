Чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке стартует в Пловдиве

ТАСС, 11 ноября. Чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке пройдет с 11 по 15 ноября на арене "Колодрум" болгарского города Пловдив. В турнире примут участие спортсмены из 22 стран.
Первоначально чемпионат Европы должен был пройти с 14 по 18 октября, однако в связи с пандемией коронавируса и переносом Олимпиады-2020 в международном спортивном календаре произошли изменения. В мае Европейский союз велосипедистов принял решение, что турнир пройдет с 11 по 15 ноября, а в июне право проведения этих соревнований отдали Пловдиву.
В рамках европейского первенства будет разыграно 22 комплекта медалей (по 11 у мужчин и женщин). В первый день соревнований определятся победители в мужском и женском командном спринте, а также в женском скрэтче и гонке на выбывание у мужчин.
В состав сборной России на этот турнир вошли Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, Наталия Антонова, Екатерина Роговая, Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Алексей Ткачев, Иван Гладышев, Александр Дубченко и Александр Шарапов (все - спринтерская группа). В командном спринте выступят Войнова, Шмелева, Антонова, Роговая, Дмитриев, Якушевский, Ткачев и Гладышев. Темповую группу составили Гульназ Хатунцева, Диана Климова, Тамара Дронова, Наталья Студеникина, Никита Берсенев, Лев Гонов, Глеб Сырица, Иван Смирнов, Александр Евтушенко и Сергей Ростовцев. В командных гонках преследования выступят Хатунцева, Климова, Дронова, Студеникина и Мария Новолодская, а также Берсенев, Гонов, Сырица и Смирнов.
Чемпионат Европы по велотреку в 2019 году проходил в Апелдорне (Нидерланды). Сборная России на том турнире завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду, заняв третье место в медальном зачете. Войнова тогда стала первой в личном спринте, гите на 500 метров и в командном спринте вместе с Шмелевой и Роговой. Серебро выиграли Шмелева (гит на 500 м) и Денис Дмитриев (кейрин), бронза в кейрине досталась Шмелевой.
Чемпионат Европы по велоспорту на треке проводится ежегодно, первый турнир прошел в ноябре 2010 года в польском Прушкове.