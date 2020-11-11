СМИ: "Атлетик" рассматривает кандидатуры Почеттино и Вальверде на пост главного тренера

ТАСС, 11 ноября. Испанский футбольный клуб "Атлетик" рассматривает Маурисио Почеттино и Эрнесто Вальверде в качестве возможных кандидатов на пост главного тренера команды. Об этом сообщает газета Marca.

В настоящий момент "Атлетик" возглавляет Гаиска Гаритано. По информации источника, руководство клуба недовольно текущими результатами команды и может отправить тренера в отставку. В шести последних матчах команда из Бильбао потерпела четыре поражения.

Отмечается, что подписание контракта с Почеттино является маловероятным, поскольку бывший наставник английского "Тоттенхэма" находится в списках потенциальных тренеров более статусных клубов. Сообщается об интересе к 48-летнему аргентинцу со стороны "Пари Сен-Жермен", "Реала" и "Манчестер Юнайтед". Вальверде работал в "Атлетике" с 2013 по 2017 год. В январе 2020 года он был уволен из "Барселоны".

Также руководство баскского клуба рассматривает кандидатуру Марселино Гарсии Тораля. Он находится без клуба с сентября 2019 года. Последним местом работы 55-летнего тренера была "Валенсия".

"Атлетик" занимает 14-место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав девять очков в восьми матчах. В ближайшей встрече клуб 23 ноября дома сыграет с "Бетисом".