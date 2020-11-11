Кононов ушел с поста главного тренера ФК "Рига" по семейным обстоятельствам

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Олег Кононов покинул пост главного тренера латвийского футбольного клуба "Рига". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

54-летний специалист покинул команду по семейным обстоятельствам. После 25 матчей "Рига" лидирует в чемпионате с 69 очками в активе.

"По личным причинам, не зависящим от меня, мне пришлось уйти с поста главного тренера. Теперь я должен уделять время своей семье. Было бы несправедливо по отношению к клубу, персоналу, игрокам и болельщикам, если бы я не мог уделять 100% внимания команде", - сказал Кононов.

До этого Кононов возглавлял московский "Спартак". 29 сентября прошлого года Кононов покинул свой пост. У руля красно-белых Кононов провел 36 матчей, в которых клуб одержал 16 побед и потерпел 14 поражений, еще шесть матчей завершились вничью.

Ранее Кононов был главным тренером в "Краснодаре", грозненском "Тереке" (сейчас "Ахмат"), тульском "Арсенале", украинских "Карпатах", "Севастополе". Под руководством специалиста краснодарский клуб в сезоне-2013/14 вышел в финал Кубка России, а в следующем сезоне стал бронзовым призером чемпионата страны.