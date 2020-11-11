Матч КХЛ "Металлург" - "Йокерит" отменен из-за коронавируса в финском клубе

ТАСС, 11 ноября. Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским "Металлургом" и хельсинкским "Йокеритом" отменена. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Причиной отмены стала вспышка коронавирусной инфекции в финской команде.

"В связи с тем, что большая часть игроков, тренерского и медицинского штаба хоккейного клуба "Йокерит" находится на карантине, а на подачу выездных документов на новичков команды не остается времени, выездной матч в Магнитогорске, который должен был состояться 12 ноября, отменен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение по возможному переносу этого матча будет принято позднее.

7 ноября стало известно, что три представителя "Йокерита" заразились коронавирусом. 23 октября финский клуб уже уходил на карантин из-за положительных результатов тестов на коронавирус у четверых представителей команды. Клуб пропустил домашние матчи с екатеринбургским "Автомобилистом" (26 октября) и подольским "Витязем" (28 октября).

В сентябре "Йокерит" после встречи с нижнекамским "Нефтехимиком" также находился на карантине, КХЛ тогда перенесла пять матчей команды.