Еще семь случаев заражения коронавирусом выявлено в клубе КХЛ "Йокерит"

ТАСС, 11 ноября. Тесты на коронавирус семи представителей хельсинкского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Имена и должности заразившихся не сообщаются.

Ранее в среду КХЛ сообщила об отмене выездного матча "Йокерита" с магнитогорским "Металлургом", который был запланирован на четверг. 7 ноября "Йокерит" сообщал о заражении трех представителей клуба.

23 октября финский клуб уже уходил на карантин из-за положительных результатов тестов на коронавирус у четверых представителей команды. Клуб пропустил два домашних матча.

В сентябре "Йокерит" после встречи с нижнекамским "Нефтехимиком" также находился на карантине, КХЛ тогда перенесла пять матчей команды.