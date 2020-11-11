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Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Матыцин уверен, что Екатеринбург в срок завершит подготовку к Универсиаде

Соревнования должны пройти в Екатеринбурге с 8 по 19 августа
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Екатеринбург подготовится к летней Универсиаде 2023 года в запланированные сроки. Об этом на пресс-конференции заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Летняя Универсиада 2023 года должна пройти в Екатеринбурге с 8 по 19 августа.

"Регион является одним из лидеров по опыту организации международных соревнований. Последним и самым крупным стала организация матчей чемпионатов мира. Но и по другим видам спорта - по дзюдо, боксу, игровым видам - есть традиции, есть профессиональные команды. Все это создает большую уверенность в том, что, несмотря на оставшиеся тысячу дней, все будет сделано в срок", - сказал Матыцин.

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Матыцин, Олег ВасильевичУниверсиада-2023 в Екатеринбурге
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