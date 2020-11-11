У главного тренера сборной Швеции по футболу выявлен коронавирус

СТОКГОЛЬМ, 11 ноября. /ТАСС/. Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера сборной Швеции по футболу Янне Андерссона дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Шведской федерации футбола.

С конца прошлой недели Андерссон находится на домашнем карантине, на который ушел после того, как его родственник, сдавший тест на коронавирус, получил положительный результат.

"Янне чувствует себя сравнительно неплохо, продолжает оставаться дома в изоляции и не сможет присутствовать сегодня на товарищеском матче с командой Дании", - сообщил врач команды Андерс Валентин.

Как отмечает телеканал SVT, совсем недавно тема коронавируса более чем остро стояла в датской команде: после подтверждения наличия инфекции у одного из игроков в самоизоляцию ушли два тренера и девять игроков.

14 и 17 ноября шведам предстоит провести еще два матча в рамках Лиги наций - с хорватами и французами соответственно. Андерссон также пропустит их.