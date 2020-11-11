ФК "Спартак" опроверг информацию о заражении Айртона коронавирусом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бразильский футболист московского "Спартака" Айртон сдал два теста на коронавирус с отрицательными результатами. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

Ранее в среду пресс-служба сборной Бразилии сообщила, что Айртон заразился коронавирусной инфекцией. Защитник "Спартака" вошел в состав олимпийской команды, которая 14 ноября должна провести матч против сборной Южной Кореи.

"У Айртона была простуда, поэтому наш медицинский штаб принял решение, что он должен остаться в расположении клуба. Игрок находится в Москве, 9 и 10 ноября футболист сдал два ПЦР-теста, оба дали отрицательный результат", - сказал Фетисов.

Айртон выступает за "Спартак" с января 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.