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Футбол в России

Тренер "Зенита" де Оливейра отстранен на один матч РПЛ за оскорбительное поведение

Специалист был удален за споры с арбитром по ходу первого тайма домашнего матча 14 тура РПЛ против "Краснодара"

ТАСС, 11 ноября. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отстранить на два матча, один из которых условно, тренера петербургского "Зенита" Вильяма де Оливейру. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Специалист был удален за споры с арбитром по ходу первого тайма домашнего матча 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" (3:1). Тренер должен будет выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей, ему также установлен испытательный срок до конца текущего сезона.

"Зенит" занимает второе место в таблице РПЛ по итогам 14 туров, набрав 30 очков. Следующий матч команда из Санкт-Петербурга проведет 21 ноября в гостях против грозненского "Ахмата".

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