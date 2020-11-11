Тренер "Зенита" де Оливейра отстранен на один матч РПЛ за оскорбительное поведение

ТАСС, 11 ноября. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отстранить на два матча, один из которых условно, тренера петербургского "Зенита" Вильяма де Оливейру. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Специалист был удален за споры с арбитром по ходу первого тайма домашнего матча 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" (3:1). Тренер должен будет выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей, ему также установлен испытательный срок до конца текущего сезона.

"Зенит" занимает второе место в таблице РПЛ по итогам 14 туров, набрав 30 очков. Следующий матч команда из Санкт-Петербурга проведет 21 ноября в гостях против грозненского "Ахмата".