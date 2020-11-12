Строительство общежития УрФУ, где первыми разместятся волонтеры Универсиады, займет 2 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Новое общежитие Уральского федерального университета, в котором первыми разместятся волонтеры Универсиады-2023, будет построено через 2 года. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в четверг.

Ранее в июне сообщалось, что Уральский федеральный университет получил положительное заключение госэкспертизы на проект нового общежития взамен аварийного здания 1934 года. Современное здание планируется построить по адресу ул. Фонвизина, 8, оно позволит разместить 1 328 человек, первыми в новом здании разместятся волонтеры Всемирных летних студенческих игр 2023 года.

"16-этажный студенческий корпус на месте девятого общежития Уральского федерального университета (УрФУ) построят в Екатеринбурге через два года. <…> Здание площадью более 29 тысяч квадратных метров и стоимостью 1,3 млрд рублей рассчитано на 1 328 человек. Проект нового общежития разработала "Группа ЛСР", - говорится в сообщении вуза.

Снос старого здания планируют начать уже в этом году.

Проект в университете разрабатывался по поручению вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой за счет собственных средств при поддержке "Группы ЛСР". Рассматривается вопрос о включении строительства объекта в федеральную целевую программу развития образования, проект "Экспорт образования".

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Студенческий городок УрФУ включает 16 общежитий общей вместимостью 7 500 мест. Два из них совершенно новые, студенческий корпус № 8 на 1 200 человек принял первых студентов в сентябре 2017 года.