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Футбол во Франции

"Монако" планирует сохранить российского футболиста Головина

В данный момент россиянин восстанавливается после травмы, полученной в конце августа
Александр Головин EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Александр Головин
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 12 ноября. Футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, намерен сохранить в составе российского полузащитника Александра Головина. Об этом сообщил спортивный директор "Монако" Пол Митчелл, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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"Трансфер Головина был еще до моего прихода. Это хороший игрок, зарекомендовавший себя на международном уровне. Мы хотим сохранить его, Головин хорошо встроен в команду. Сейчас он на пике, но у него еще есть потенциал для роста", - отметил Митчелл на организованной Российским футбольным союзом (РФС) конференции "Селекция в современном футболе".

Головину 24 года, он представляет "Монако" с лета 2018 года. За монегасков россиянин провел 67 матчей, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач. В текущем сезоне он не играл с 30 августа, когда получил травму в ходе встречи второго тура чемпионата Франции против "Меца".

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