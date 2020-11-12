"Монако" планирует сохранить российского футболиста Головина

"Трансфер Головина был еще до моего прихода. Это хороший игрок, зарекомендовавший себя на международном уровне. Мы хотим сохранить его, Головин хорошо встроен в команду. Сейчас он на пике, но у него еще есть потенциал для роста", - отметил Митчелл на организованной Российским футбольным союзом (РФС) конференции "Селекция в современном футболе".

Головину 24 года, он представляет "Монако" с лета 2018 года. За монегасков россиянин провел 67 матчей, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач. В текущем сезоне он не играл с 30 августа, когда получил травму в ходе встречи второго тура чемпионата Франции против "Меца".