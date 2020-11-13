Российский боец Волков проведет поединок против Оверима в UFC

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Волков проведет поединок против голландца Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 6 февраля 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.