СМИ: футбольный клуб "Барселона" планирует провести выборы президента 24 января

ТАСС, 13 ноября. Правление испанского футбольного клуба "Барселона" приняло решение провести выборы президента 24 января 2021 года. Об этом сообщает издание Marca.

Дата пока является предварительной. Процесс выборов должен начаться через 40 дней после официального ее подтверждения. В настоящее время заявлено семь кандидатов: Хави Вилахоана, Виктор Фонт, Тони Фрейша, Жорди Фарре, Агусти Бенедито, Пере Риера и Луис Фернандес Ала. Однако их количество еще может увеличиться.

На следующей неделе представители клуба встретятся с властями Каталонии, чтобы согласовать протоколы проведения выборов в условиях пандемии коронавируса.

27 октября стало известно, что президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу покинул свой пост. До этого Бартомеу были предъявлены обвинения в коррупции. Вместе с ним в отставку ушли члены совета директоров клуба. Исполняющим обязанности президента клуба является Карлес Тускетс.