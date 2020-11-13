Власти Сочи намерены оказать поддержку в развитии ФК "Сочи"

СОЧИ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Сочи окажут поддержку в развитии футбольного клуба "Сочи". В городе в 2021 году планируется увеличить количество рекламы клуба, говорится в сообщении на официальном сайте администрации курорта.

В мэрии Сочи прошло совещание при главе города, на котором обсудили план взаимодействия с клубом на 2021 год. В мероприятии приняли участие руководители отраслевых департаментов и управлений администрации курорта, а также представители футбольного клуба.

"Сочи" - наш стратегический партнер. Клуб реализует проекты в рамках федеральной программы "Спорт - норма жизни", которую муниципалитет активно поддерживает. Важно, что руководство команды вносит весомый вклад в развитие сочинского футбола. Это касается и финансовой поддержки в командировании юных спортсменов на соревнования, и улучшения инфраструктуры городских спортшкол", - привели в пресс-службе слова мэра города Алексея Копайгородского.

Он отметил, что в этом году силами клуба на территории одной из школ в Адлерском районе были организованы дополнительные футбольные поля с искусственным покрытием. Кроме того, Копайгородский сообщил, что муниципалитет нацелен на увеличение рекламы "Сочи" по всему городу. Так, брендированные щиты появятся на всех въездных группах и транспортных узлах города, наклейками с логотипом команды будут украшены городские автобусы.

"Мы искренне хотим, чтобы город "заболел" футболом и спортом в целом. Для нас очень важно чувствовать поддержку зрителей, играть ради своих болельщиков и подниматься по турнирной таблице как можно выше. Администрация Сочи оказывает нам в этом огромную поддержку. Сейчас мы разрабатываем дорожную карту, в которой будут отражены ключевые этапы сотрудничества с муниципалитетом", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Сочи" Дмитрия Рубашко.

Уточняется, что клуб, в свою очередь, занимается продвижением товаров местных производителей. В частности, "Сочи" сотрудничает с маркой мороженого, которое изготавливают на территории Краснодарского края. Чтобы брендированная продукция появилась на полках магазинов как можно скорее, мэр города поручил ответственным проработать этот вопрос с сочинскими предприятиями розничной сети. "Плодотворное сотрудничество с футбольным клубом принципиально важно для популяризации здорового образа жизни среди населения", - добавил Копайгородский.