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КХЛ

Матч КХЛ между "Авангардом" и "Ак Барсом" пройдет в Москве со зрителями

Игра запланирована на 23 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" пройдет в Москве на "ВТБ-Арене" со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Матч запланирован на 23 ноября.

В настоящее время "Авангард" базируется в подмосковной Балашихе, где проводит домашние матчи. 6 ноября власти Московской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий в присутствии зрителей до 22 ноября. В Москве разрешено заполнение трибун не более 25% от вместимости стадиона.

"Авангард" занимает вторую строчку Восточной конференции КХЛ, набрав 32 очка в 23 матчах. "Ак Барс" идет первым, имея в своем активе 36 очков после 25 игр.

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