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Летние олимпийские виды спорта

Мамиашвили: смена формата ЧМ на Кубок мира не меняет задач для российских борцов

Формат был изменен в связи с недостаточным количеством сборных-участниц из-за пандемии коронавируса
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Изменение формата проведения чемпионата мира по спортивной борьбе на индивидуальный Кубок мира не меняет планов для российских спортсменов: команда намерена выступить на турнире оптимальным составом. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Объединенный мир борьбы (UWW) 10 ноября принял решение сменить формат чемпионата мира по спортивной борьбе в Белграде на индивидуальный Кубок мира в связи с недостаточным количеством сборных-участниц из-за пандемии коронавируса.

"Если позволят условия, намерены выступить там оптимальным составом, потому что этот турнир остается для нас по сути тем же чемпионатом мира, - заявил Мамиашвили. - Но, безусловно, надо понимать, что для всех нас сейчас важно, сколько в итоге стран будут там участвовать. На сегодняшний день в Белграде ожидается достаточное количество борцов, и мы планируем заявить большинство наших лидеров".

Индивидуальный Кубок мира пройдет в Белграде с 12 по 20 декабря.

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