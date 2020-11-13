"Авангард" в третий раз в сезоне обыграл "Сибирь" в чемпионате КХЛ

ТАСС, 13 ноября. Омский "Авангард" одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 2 160 зрителей.

В составе омичей голами отметились Рид Буше (41-я и 45-я минута), Семен Чистяков (48) и Иржи Секач (60). У "Сибири" забросил Евгений Чесалин (34).

Матч стал 600-м в регулярных чемпионатах КХЛ для защитника "Сибири" Константина Алексеева. Для 19-летнего Чистякова эта шайба стала дебютной в КХЛ.

В нынешнем сезоне "Авангард" одержал третью победу в трех матчах с "Сибирью", в двух предыдущих встречах омичи побеждали с "сухим" счетом (1:0, 4:0).

"Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 25 матчах. "Сибирь" идет девятой с 21 очком в 26 матчах. Следующий матч омичи проведут 15 ноября в Хабаровске, где сыграют с "Амуром", "Сибирь" в тот же день сыграет дома против магнитогорского "Металлурга".