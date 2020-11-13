{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Авангард" в третий раз в сезоне обыграл "Сибирь" в чемпионате КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1
Игроки "Авангарда" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Игроки "Авангарда"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 13 ноября. Омский "Авангард" одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 2 160 зрителей.

В составе омичей голами отметились Рид Буше (41-я и 45-я минута), Семен Чистяков (48) и Иржи Секач (60). У "Сибири" забросил Евгений Чесалин (34).

Матч стал 600-м в регулярных чемпионатах КХЛ для защитника "Сибири" Константина Алексеева. Для 19-летнего Чистякова эта шайба стала дебютной в КХЛ.

В нынешнем сезоне "Авангард" одержал третью победу в трех матчах с "Сибирью", в двух предыдущих встречах омичи побеждали с "сухим" счетом (1:0, 4:0).

"Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 25 матчах. "Сибирь" идет девятой с 21 очком в 26 матчах. Следующий матч омичи проведут 15 ноября в Хабаровске, где сыграют с "Амуром", "Сибирь" в тот же день сыграет дома против магнитогорского "Металлурга".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА25151203478-5439
2СКА24140021777-5831
3Локомотив24132211571-3836
4Динамо Мн2492211965-6428
5Динамо М23102021863-5927
6Северсталь2383210951-6127
7Витязь24822101168-7025
8Спартак2372114858-6525
9Йокерит1892001662-4623
10Сочи24610221350-7518
11Динамо Р21101211629-637
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс25112313573-5836
2Авангард24131033470-5034
3Автомобилист23132121481-5535
4Трактор25141111767-4634
5Металлург25120302867-5732
6Салават Юлаев261113011078-7531
7Барыс2153113748-5524
8Торпедо НН24622131064-7324
9Сибирь26810301467-8221
10Амур26621201556-8120
11Нефтехимик23611001551-8016
12Куньлунь23500111649-7812
Футбол в России
Глава селекционного отдела "Спартака" Акавов покинет клуб в понедельник
Причиной ухода стала неэффективная работа селекционного отдела в последнее трансферное окно
Читать полностью