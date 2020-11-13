"Авангард" в третий раз в сезоне обыграл "Сибирь" в чемпионате КХЛ

ТАСС, 13 ноября. Омский "Авангард" одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 2 160 зрителей.
В составе омичей голами отметились Рид Буше (41-я и 45-я минута), Семен Чистяков (48) и Иржи Секач (60). У "Сибири" забросил Евгений Чесалин (34).
Матч стал 600-м в регулярных чемпионатах КХЛ для защитника "Сибири" Константина Алексеева. Для 19-летнего Чистякова эта шайба стала дебютной в КХЛ.
В нынешнем сезоне "Авангард" одержал третью победу в трех матчах с "Сибирью", в двух предыдущих встречах омичи побеждали с "сухим" счетом (1:0, 4:0).
"Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 25 матчах. "Сибирь" идет девятой с 21 очком в 26 матчах. Следующий матч омичи проведут 15 ноября в Хабаровске, где сыграют с "Амуром", "Сибирь" в тот же день сыграет дома против магнитогорского "Металлурга".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|25
|15
|1
|2
|0
|3
|4
|78-54
|39
|2
|СКА
|24
|14
|0
|0
|2
|1
|7
|77-58
|31
|3
|Локомотив
|24
|13
|2
|2
|1
|1
|5
|71-38
|36
|4
|Динамо Мн
|24
|9
|2
|2
|1
|1
|9
|65-64
|28
|5
|Динамо М
|23
|10
|2
|0
|2
|1
|8
|63-59
|27
|6
|Северсталь
|23
|8
|3
|2
|1
|0
|9
|51-61
|27
|7
|Витязь
|24
|8
|2
|2
|1
|0
|11
|68-70
|25
|8
|Спартак
|23
|7
|2
|1
|1
|4
|8
|58-65
|25
|9
|Йокерит
|18
|9
|2
|0
|0
|1
|6
|62-46
|23
|10
|Сочи
|24
|6
|1
|0
|2
|2
|13
|50-75
|18
|11
|Динамо Р
|21
|1
|0
|1
|2
|1
|16
|29-63
|7
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|25
|11
|2
|3
|1
|3
|5
|73-58
|36
|2
|Авангард
|24
|13
|1
|0
|3
|3
|4
|70-50
|34
|3
|Автомобилист
|23
|13
|2
|1
|2
|1
|4
|81-55
|35
|4
|Трактор
|25
|14
|1
|1
|1
|1
|7
|67-46
|34
|5
|Металлург
|25
|12
|0
|3
|0
|2
|8
|67-57
|32
|6
|Салават Юлаев
|26
|11
|1
|3
|0
|1
|10
|78-75
|31
|7
|Барыс
|21
|5
|3
|1
|1
|3
|7
|48-55
|24
|8
|Торпедо НН
|24
|6
|2
|2
|1
|3
|10
|64-73
|24
|9
|Сибирь
|26
|8
|1
|0
|3
|0
|14
|67-82
|21
|10
|Амур
|26
|6
|2
|1
|2
|0
|15
|56-81
|20
|11
|Нефтехимик
|23
|6
|1
|1
|0
|0
|15
|51-80
|16
|12
|Куньлунь
|23
|5
|0
|0
|1
|1
|16
|49-78
|12