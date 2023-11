Что известно об организации по запрещению химического оружия

Россия впервые лишилась места в Исполнительном совете этой организации 29 ноября 2023 года в результате голосования

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 ноября 2023 года в ходе голосования на 28-й Конференции государств - участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Россия впервые лишилась места в Исполнительном совете этой организации. Он состоит из 41 члена и избирается на два года. ТАСС подготовил материал об этой организации.

Мандат и участники

Организация по запрещению химического оружия (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) начала работу 29 апреля 1997 года. Она призвана обеспечить практическое претворение положений Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения (КЗХО; подписана 13 января 1993 года в Париже, вступила в силу 29 апреля 1997 года).

Членами ОЗХО являются государства, ратифицировавшие Конвенцию. В настоящее время это 193 страны и территории (Россия - с декабря 1997 года), последней в июне 2018 года к ОЗХО присоединилась Палестина. Вне режима Конвенции и ОЗХО остаются Египет, Израиль (подписал в 1993 года, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.

Структура

Высшим органом ОЗХО является Конференция государств-участников, созываемая раз в год. Ее решением утверждаются необходимые меры по реализации Конвенции, бюджет и ежегодный доклад Организации. Каждая страна - участник Конференции обладает одним голосом. Для принятия процедурных решений достаточно простого большинства голосов. Для рассмотрения других вопросов необходим консенсус, в случае его отсутствия голосование откладывается на 24 часа, для принятия решения в ходе второго тура достаточно двух третей голосов.

Текущее руководство Организацией осуществляет Исполнительный совет. Он состоит из 41 члена и избирается на два года в ходе Конференции. Места в Исполнительном совете распределяются на ротационной основе, а также в соответствии с географической квотой. Сессии Исполкома проводятся 4-6 раз в год. К числу наиболее важных функций Совета относятся: принятие мер в случаях несоблюдения Конвенции каким-либо государством - участником; рассмотрение проекта программы и бюджета; представление доклада о текущем положении дел в области осуществления КЗХО; представление рекомендаций относительно назначения генерального директора.

При ОЗХО создан Технический секретариат, который отвечает за повседневную работу организации, а также за научную экспертизу. Кроме того, он курирует вопросы проведения инспекций на объектах по производству химического оружия (ХО). Во главе Технического секретариата стоит генеральный директор, который назначается Конференцией участников ОЗХО на четыре года. С 25 июля 2018 года этот пост занимает испанский дипломат Фернандо Ариас Гонсалес.

Раз в пять лет начиная с 2003 года проводятся обзорные конференции по выполнению КЗХО. На ней государства-участники подводят итоги деятельности ОЗХО за отчетный период и определяют стратегию на будущее. Последняя, 5-я конференция, прошла 15-19 мая 2023 года

Штаб-квартира находится в Гааге (Нидерланды).

Деятельность

Под руководством ОЗХО была выработана система инспекционного контроля над запасами химического оружия, а также механизм по сокращению объемов боевых отравляющих веществ. В 2013-2014 годах по инициативе России под контролем ОЗХО были вывезены запасы химоружия с территории Сирии (1,3 тыс. тонн). В 2015-2017 годах в Сирии действовал Совместный механизм расследования (СМР) ООН и ОЗХО (OPCW-UN Joint Investigative Mechanism, JIM). 7 июля 2023 года Организация подтвердила, что все оставшееся в мире задекларированное вооружение этого типа было уничтожено. Последней страной, ликвидировавшей запасы ХО, стали США.

Раскол в ОЗХО

27 июня 2018 года на специальной сессии Конференции стран - участниц Конвенции о запрещении химического оружия было рассмотрено предложение Великобритании о расширении мандата ОЗХО, в частности придания ей права устанавливать виновных в применении химического оружия (атрибуция). Решение планировалось принять путем консенсуса, однако Россия, Сирия и Иран настояли на проведении голосования и предварительном обсуждении документа, но это предложение было отклонено большинством голосов. В ходе 23-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия в ноябре 2018 года, вопреки возражениям России и ряда стран, изменения в мандат организации были утверждены и вступили в силу. ОЗХО приняла решение о создании атрибутивной группы, полномочия которой включают определение виновных в использовании химического оружия. В голосовании приняли участие 126 стран, "за" проголосовали 99 государств, "против" - 27.

Россия выступила категорически против превращения ОЗХО в "карающий орган", обращая внимание на то, что при наделении правом установления виновных в применении химоружия остро встанет вопрос вторжения организации в сферу исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН. Кроме того, атрибуция не предусмотрена КЗХО, а само решение о создании атрибутивного механизма из-за особенностей голосования в июне 2018 года было принято меньшинством (лишь 82 из 193 стран проголосовали за, однако этого оказалось достаточно, т. к. голоса воздержавшихся не учитывались). Инициатива Москвы и Пекина о создании международной группы экспертов для проверки решения о создании атрибутивного механизма на соответствие положениям КЗХО была отклонена.

В феврале 2023 года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ ООН, заявил, что Технический секретариат ОЗХО превратился "в безвольный и подконтрольный механизм" в руках коллективного Запада для подтасовки фактов. Это заявление было сделано в связи с докладом, в котором ответственность за инцидент с химическим оружием в городе Дума в апреле 2018 года была возложена на Сирию. В марте 2023 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе выступления на Конференции по разоружению в Женеве призвал ее участников воспрепятствовать окончательной деградации ОЗХО, заявив, что западные страны превратили ее "в инструмент продвижения собственных геополитических интересов".

На 5-й обзорной конференции по выполнению Конвенции о запрещении химоружия в мае 2023 года более десяти стран, в их числе РФ, Белоруссия, Бурунди, Зимбабве, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Палестина, Сирия и Венесуэла, поставили подписи под заявлением против политизации деятельности ОЗХО.