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СМИ: 21 человек погиб в результате наводнений в Бангладеш

Проливные дожди привели к тому, что реки вышли из берегов, передает агентство "Синьхуа"

ТАСС, 20 июля. 21 человек умер в Бангладеш в результате паводков на реках, вызванных сильными дождями. Опасная ситуация наблюдается в 18 из 64 административных округов страны, на территории которых проживает свыше 2,6 млн человек. Об этом в понедельник сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По информации Национального координационного центра по чрезвычайным ситуациям, проливные дожди привели к тому, что реки вышли из берегов, большие территории оказались под водой. Повреждены дороги, посевы и множество населенных пунктов. Из-за обильных осадков власти опасаются повторения паводков в конце этой недели уже в 23 административных округах.

В связи с буйством стихии премьер-министр страны Шейх Хасина призвала чиновников к полной готовности. На местах работают команды спасателей, пострадавшие доставлены в центры временного размещения.

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БангладешШейх Хасина
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