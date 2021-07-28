СК подготовит предложения властям по адаптации пострадавших при стрельбе в школе в Казани

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным подготовить предложения в правительство о помощи в реабилитации и адаптации пострадавших учеников при стрельбе в казанской гимназии. Об этом сообщается на сайте СК РФ по итогам онлайн-встречи главы ведомства с родственниками погибших и пострадавших.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога, 23 человека пострадали. Позже для прохождения психиатрической экспертизы 19-летнего Галявиева привезли в Москву.

На встрече несколько родителей выразили обеспокоенность своих находящихся на лечении детей, которым в будущем понадобится поддержка в социальной адаптации, получении образования и трудоустройстве. "Глава СК России по всем затронутым темам поручил подготовить предложения в правительство России и республиканские органы власти для оказания практической помощи", - сообщает ведомство.

Ранее Бастрыкин ориентировал сотрудников СК в регионе оказать помощь потерпевших с проблемами социально-бытового характера. В результате во взаимодействии с правительством Татарстана и благотворительными организациями разрешен ряд вопросов, касающихся жилья, дальнейшего образования пострадавших ребят, ремонта гимназии, в стенах которой случилась трагедия, и других аспектов.

Вторым предметом обсуждения на встрече стал ход расследования уголовного дела. Пострадавшим сообщили, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого еще не завершена. Затем Бастрыкин еще раз разъяснил потерпевшим их права, в том числе заявлять ходатайства, задавать следователю вопросы о ходе расследования уголовного дела, заявлять требования о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба. После заслушивания доклада глава СК поручил детально проработать причины, способствовавшие совершению преступления.