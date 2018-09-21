Когда виртуальная реальность становится бизнесом

Все началось четыре года назад, когда группа товарищей из Ижевска, собравшись вечером дома, скачали развертку Google, купили пиццу и лазером вырезали конструкцию первых очков виртуальной реальности. Никто не ожидал, что новый продукт станет востребован. Однако бизнес начал стремительно развиваться, и сейчас на счету компании свыше 500 тыс. единиц продукции, которой пользуются около миллиона человек.
О том, как сделать бизнес на виртуальной реальности, чем помог начинающим бизнесменам Портал Бизнес-навигатора МСП и какие меры финансовой поддержки дает Корпорация МСП, смотрите в нашем сюжете.