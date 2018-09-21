Когда виртуальная реальность становится бизнесом

Псковские власти и Сбербанк будут совместно поддерживать МСБ в регионе

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев отметил, что открытие центра оказания услуг упростит работу бизнесменов и сократит сроки оформления документов

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