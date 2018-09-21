{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Видео

Когда виртуальная реальность становится бизнесом

История друзей из Ижевска, ставших главными производителями VR-очков в стране
2018 - ТАСС - МСП - 5 - Очки VR.mov
© ТАСС

Все началось четыре года назад, когда группа товарищей из Ижевска, собравшись вечером дома, скачали развертку Google, купили пиццу и лазером вырезали конструкцию первых очков виртуальной реальности. Никто не ожидал, что новый продукт станет востребован. Однако бизнес начал стремительно развиваться, и сейчас на счету компании свыше 500 тыс. единиц продукции, которой пользуются около миллиона человек.

О том, как сделать бизнес на виртуальной реальности, чем помог начинающим бизнесменам Портал Бизнес-навигатора МСП и какие меры финансовой поддержки дает Корпорация МСП, смотрите в нашем сюжете.  

Теги
Россия
Псковские власти и Сбербанк будут совместно поддерживать МСБ в регионе
Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев отметил, что открытие центра оказания услуг упростит работу бизнесменов и сократит сроки оформления документов
Читать полностью