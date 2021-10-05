5 октября — релиз новой Windows 11. Но не для всех и не сразу

Windows 11, которую Microsoft называет своей самой лучшей ОС, была анонсирована еще 24 июня. С этого времени она была доступна только для участников Windows Insiders, которые тестировали бета-версию системы и делились отзывами с компанией. А уже с 5 октября Windows 11 станет доступна всем, но это не означает, что уже сегодня вы сможете насладиться обновлением.
Новое в ОС
Одним из главных нововведений стал дизайн ОС: он стал более "чистым", с округленными краями и пастельными оттенками. Теперь меню "Пуск" располагается в центральной части экрана: благодаря синхронизации с облаком и Microsoft 365 в нем отображаются недавние файлы, на какой бы платформе или устройстве вы ни использовали их ранее, в том числе на устройствах Android или iOS.
Среди новых функций — Snap Layouts, Snap Groups и Desktops. Все они направлены на многозадачность — располагать окна, оптимизировать пространство экрана. В частности, функция Desktop позволяет создавать несколько рабочих столов, например для работы, игр, учебы, и переключаться между ними.
Не обошлось и без более тесной интеграции с Microsoft Teams, сервисом для видео-конференц-связи компании, — теперь он находится прямо в панели задач.
В Windows 11 также появилась новая персонализированная лента новостей на базе ИИ — панель "Виджеты". "Сегодня мы часто берем телефон, чтобы почитать новости, посмотреть погоду или уведомления. Теперь можно открыть аналогичный экран прямо на рабочем столе", — утверждают в Microsoft.
Большие изменения в дизайне претерпел и Microsoft Store. По заявлению компании, магазин стал более простым в использовании и быстрым. Также появились истории и коллекции из подобранного контента. А геймеры оценят такие технологии, как Auto HDR and DirectStorage, которые пришли из консолей Xbox, для улучшенного игрового процесса.
И одно из главных новшеств новой ОС — приложения для Android теперь можно использовать на Windows 11 благодаря интеграции с магазином Amazon. Но компания пояснила, что приложения не станут доступны сразу после релиза ОС в октябре, — когда точно это произойдет, до сих пор неизвестно.
Как обновиться до Windows 11
Обновление до новой ОС бесплатное, но тут несколько нюансов. Во-первых, нужно проверить, совместим ли ваш ПК с Windows 11. Для этого можно скачать специальную программу PC Health Check с официального сайта Microsoft, которую можно найти тут.
Минимальные системные требования такие:
- двухъядерный 64-битный процессор с частотой не менее 1 ГГц или система на кристалле (SoC);
- 4 Гб оперативной памяти и жесткий диск объемом не менее 64 Гб;
- системная прошивка UEFI с поддержкой безопасной загрузки;
- дисплей высокой четкости (720p) с диагональю более 9 дюймов;
- видеоадаптер, поддерживающий технологию DirectX 12;
- доверенный платформенный модуль (TPM) версии 2.0.
Второй нюанс — обновиться смогут пользователи Windows 10 версии 2004 или более поздней. В целом, как уверяет компания, обновление до Windows 11 будет проходить как обычное обновление Windows 10. Проверить, готова ли Windows 11 для вашего устройства, можно, перейдя в "Параметры" > "Центр обновления Windows" и выбрав пункт "Проверить наличие обновлений". Если ваш компьютер совместим с новой ОС, то придет соответствующее уведомление.
Но когда именно это произойдет, непонятно. Несмотря на то что Microsoft объявила, что с 5 октября ОС станет доступна всем, процесс бесплатного обновления может длиться до середины 2022 года.
"Таким образом, сначала обновление будет доступно для новых устройств, которые отвечают всем необходимым требованиям. Затем со временем обновление будет распространяться на устройства, уже находящиеся на рынке, на основе интеллектуальных моделей, которые учитывают соответствие аппаратного обеспечения всем требованиям, показателям надежности, возрасту устройства и другим факторам, влияющим на процесс обновления. Мы ожидаем, что все подходящие устройства получат возможность бесплатного обновления до Windows 11 к середине 2022 года", — сообщили ТАСС в пресс-службе Microsoft.
То есть это не означает, что вы сможете пользоваться Windows 11, например, уже на этой неделе, и своего обновления вы можете ожидать вплоть до лета следующего года. Более точные сроки в компании назвать отказались.
Можно ли установить Windows 11, если компьютер не отвечает всем требованиям? Конечно, потенциально все возможно, но в таком случае придется скачивать новую ОС вручную, и тогда официальную поддержку от компании, в том числе получение важных обновлений, можно не ждать. Поэтому советуем все-таки не рисковать.
Ирина Ли