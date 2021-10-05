5 октября — релиз новой Windows 11. Но не для всех и не сразу

Рассказываем, какие изменения пришли в ОС и что нужно знать, если вы все-таки захотите обновиться

Windows 11, которую Microsoft называет своей самой лучшей ОС, была анонсирована еще 24 июня. С этого времени она была доступна только для участников Windows Insiders, которые тестировали бета-версию системы и делились отзывами с компанией. А уже с 5 октября Windows 11 станет доступна всем, но это не означает, что уже сегодня вы сможете насладиться обновлением. Новое в ОС Одним из главных нововведений стал дизайн ОС: он стал более "чистым", с округленными краями и пастельными оттенками. Теперь меню "Пуск" располагается в центральной части экрана: благодаря синхронизации с облаком и Microsoft 365 в нем отображаются недавние файлы, на какой бы платформе или устройстве вы ни использовали их ранее, в том числе на устройствах Android или iOS. Среди новых функций — Snap Layouts, Snap Groups и Desktops. Все они направлены на многозадачность — располагать окна, оптимизировать пространство экрана. В частности, функция Desktop позволяет создавать несколько рабочих столов, например для работы, игр, учебы, и переключаться между ними. Не обошлось и без более тесной интеграции с Microsoft Teams, сервисом для видео-конференц-связи компании, — теперь он находится прямо в панели задач.

На эту тему Microsoft представила несколько новых продуктов на Windows 11

В Windows 11 также появилась новая персонализированная лента новостей на базе ИИ — панель "Виджеты". "Сегодня мы часто берем телефон, чтобы почитать новости, посмотреть погоду или уведомления. Теперь можно открыть аналогичный экран прямо на рабочем столе", — утверждают в Microsoft. Большие изменения в дизайне претерпел и Microsoft Store. По заявлению компании, магазин стал более простым в использовании и быстрым. Также появились истории и коллекции из подобранного контента. А геймеры оценят такие технологии, как Auto HDR and DirectStorage, которые пришли из консолей Xbox, для улучшенного игрового процесса. И одно из главных новшеств новой ОС — приложения для Android теперь можно использовать на Windows 11 благодаря интеграции с магазином Amazon. Но компания пояснила, что приложения не станут доступны сразу после релиза ОС в октябре, — когда точно это произойдет, до сих пор неизвестно. Как обновиться до Windows 11 Обновление до новой ОС бесплатное, но тут несколько нюансов. Во-первых, нужно проверить, совместим ли ваш ПК с Windows 11. Для этого можно скачать специальную программу PC Health Check с официального сайта Microsoft, которую можно найти тут. Минимальные системные требования такие: двухъядерный 64-битный процессор с частотой не менее 1 ГГц или система на кристалле (SoC);

4 Гб оперативной памяти и жесткий диск объемом не менее 64 Гб;

системная прошивка UEFI с поддержкой безопасной загрузки;

дисплей высокой четкости (720p) с диагональю более 9 дюймов;

видеоадаптер, поддерживающий технологию DirectX 12;

доверенный платформенный модуль (TPM) версии 2.0. Второй нюанс — обновиться смогут пользователи Windows 10 версии 2004 или более поздней. В целом, как уверяет компания, обновление до Windows 11 будет проходить как обычное обновление Windows 10. Проверить, готова ли Windows 11 для вашего устройства, можно, перейдя в "Параметры" > "Центр обновления Windows" и выбрав пункт "Проверить наличие обновлений". Если ваш компьютер совместим с новой ОС, то придет соответствующее уведомление.

На эту тему Microsoft разрешила пользователям входить в учетные записи без пароля