В МГУ считают, что российский квантовый компьютер можно создать при участии государства

Для создания технологической основы квантовых вычислительных систем недостаточно усилий частного бизнеса, считает Станислав Страупе из Центра квантовых технологий МГУ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Разработка полностью российского квантового компьютера потребует активного вовлечения государства для создания элементной базы. Такое мнение выразил старший научный сотрудник центра квантовых технологий физического факультета МГУ Станислав Страупе на Форуме будущих технологий.

"Мы научились своими руками изготавливать кубиты и другие компоненты квантовых компьютеров, однако технологическая база, необходимая для их производства, в том числе электронные литографы и другие приборы для нанофабрикации, были сделаны не в России. Нам нужно создавать основу для того, чтобы кубиты можно было делать полностью на российском оборудовании", - сказал Страупе.

По его словам, создание подобной технологической основы для производства элементной базы квантовых вычислительных систем необходимо для достижения технологической независимости России. Для этого, как считает Страупе, усилий одного крупного бизнеса, уже вкладывающего деньги в развитие квантовых вычислительных технологий, будет недостаточно - необходимо максимальное вложение сил и средств со стороны государства для появления индустрии, способной производить литографы и другие установки.

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в московском Центре международной торговли. В этом году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы - РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.