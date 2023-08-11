В Петербурге инженерные разработки для Арктики представили 348 команд из 51 региона

Арктический технологический конкурс "Арктек" рассматривают как платформу для объединения науки, экономических операторов и промышленных компаний в интересах устойчивого развития региона, подчеркнул председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета и посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Арктический технологический конкурс "Арктек" собрал 348 команд разработчиков инженерных решений и инновационных продуктов из 51 региона России, сообщил на открытии конференции по презентации проектов заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков. Мероприятие открылось в пятницу на территории Михайловской дачи Высшей школы менеджмента СПбГУ и проходит в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

"Технологический суверенитет - это одна из важнейших задач развития сегодняшней России. И Арктика - это территория самых сложных вызовов, но одновременно и территория огромных возможностей. <…> Данный конкурс привлек достаточно большое число разработчиков - 348 команд из 51 региона страны со своими цифровыми продуктами и высокотехнологичными инженерными решениями", - отметил Бобраков.

Конкурс для разработчиков "Арктек" проходит по трем основным трекам - "Арктек Дата" по цифровым продуктам, "Арктек Инжиниринг" по технологическим решениям для реального сектора и "Арктек Научный питч" по научным исследованиям в Арктике. Общий призовой фонд конкурса - 10 млн рублей. Мероприятие проводится в рамках председательства России в Арктическом совете при участии Восточного центра государственного планирования, Минвостокразвития России, МИД России и Фонда "Росконгресс".

"Рассматриваем Арктический технологический конкурс "Арктек" в качестве платформы, интегрирующей науку, экономических операторов и промышленные компании в интересах устойчивого развития арктического региона", - подчеркнул на конференции посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

"Арктический технологический конкурс "Арктек" уникален тем, что сразу несколько крупных корпораций - ГК "Росатом", ПАО "Совкомфлот", ПАО "Новатэк", ОА "Группа компаний "Медси", ПАО "ГМК Норильский никель" - предложат участникам конкурса реальные технологические задачи, от решения которых зависит скорость и успех освоения Арктики", - добавил директор ФАНУ "Восточный центр государственного планирования" Михаил Кузнецов.