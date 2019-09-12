В Минтруде рассказали о разработке суперсервисов для соцподдержки в режиме онлайн

БЕЛГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Минтруд России разрабатывает пять суперсервисов, позволяющих в упрощенном режиме получать государственные услуги в режиме онлайн, в том числе направленные на предоставление различных мер социальной поддержки. Об этом сообщил в четверг в ходе Всероссийского форума "Проф-IT" в Белгороде замдиректора департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности министерства Михаил Аронов.

В конце августа портал госуслуг представил прототипы пяти новых суперсервисов интернет-режима: "Обжалование штрафов онлайн", "Правосудие онлайн", "Подача заявлений в правоохранительные органы", "Пенсия онлайн" и "Утрата близкого человека".

"На текущий момент утверждено 25 суперсервисов, за пять из них ответственным является Минтруд России - это онлайн-помощь при инвалидности, онлайн-кадры, социальная поддержка онлайн, пенсия онлайн и трудовая миграционная", - сказал Аронов.

По словам Аронова, наибольшее значение окажет суперсервис, направленный на предоставление мер соцподдержки в режиме онлайн. Сервисом предусмотрено проактивное информирования населения о правах на меры такой поддержки, организация централизованного канала приема вопросов в социальной сфере и быстрое оформление заявлений.

"В нашей целевой модели на текущий момент заложено, что при возникновении жизненной ситуации информационная система сразу будет создавать черновик на заявление на получение госуслуги или меры соцподдержки, и гражданину нужно будет только утвердить, что он действительно хочет получить", - добавил Аронов.

Запуск в РФ суперсервисов предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы новые сервисы. До конца года на портале госуслуг будут размещены прототипы всех 25 суперсервисов.

О форуме

Всероссийский форум "Проф-IT" проводится ежегодно с 2013 года Экспертным центром электронного государства. Каждый год он проходит в новом регионе, ранее его принимали Сыктывкар, Рязань, Ханты-Мансийск, Уфа, Ярославль и Светлогорск, в этом году форум проходит в Белгороде с 12 по 13 сентября. Целью конкурса является повышение качества проектов региональной и муниципальной информатизации, реализуемых в субъектах РФ. Всего за прошедшие шесть лет площадку "Проф-IT" посетили делегации из 85 регионов страны, в этом году на конкурс в рамках форума поступило 178 проектов из 46 субъектов.