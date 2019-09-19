Минобрнауки пересмотрит работу инновационной системы страны

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ намерено синхронизировать работу всех элементов инновационной системы страны с учетом научно-образовательные центров (НОЦ) для того, чтобы повысить их эффективность. Об этом в ходе международного форума "Технопром-2019" сообщил директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки Вадим Медведев.

"Говоря про научно-образовательные центры (НОЦ, должны быть созданы в рамках нацпроекта "Наука"- прим. ТАСС), - они станут еще одним из элементов инновационной системы. Очень важно синхронизировать их всех между собой: инжиниринговые центры, центры трансфера технологий, технопарки, кластеры, центры компетенций Национальной технологической инициативы. Синхронизация элементов инфраструктуры - такую задачу мы ставим и все вместе (с индустрией) решим", - сказал Медведев.

По его словам, специалисты министерства провели в регионах анализ относительно того, где и как работают эти инструменты. "Они друг друга дополняют и работают там, где концентрируются. То есть получается, что мы концентрируемся в Новосибирской области, Томск, Урал, Северо-Запад. Есть прорывные элементы на юге. И общими усилиями происходит развитие на Дальнем Востоке", - сказал Медведев.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили почти 8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, правительство Новосибирской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе и Сибирское отделение РАН. ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".