Bloodstained: Ritual of the night — идеальный результат клонирования

Кто такой Кодзи Игараси и почему успех его игры был важен для всех? Как правильно выпустить краудфандинговый игровой проект и не потерять лицо — в материале ТАСС

В индустрии массовых развлечений основным двигателем продаж того или иного продукта неоспоримо является ностальгия. Зрители десятилетиями ждут продолжения любимого сериала, мечтают о новых эпизодах популярной космооперы, а слушатели просто ликуют, когда культовая музыкальная группа спустя годы и сложный путь творческой эволюции начинает звучать "как раньше".

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Геймеры очень стараются не отставать от этих тенденций, ведь средний возраст потребителя видеоигр не так давно перевалил за 30, самый благодатный возраст для воспоминаний. Конечно, разработчики знают о сложившейся в индустрии ситуации и стремятся заполнить ностальгический вакуум регулярными переизданиями, ремейками, а зачастую и вовсе клонами классических игр. И если ремейки являются абсолютно современными переосмыслениями старых игр, которые делаются крупными компаниями с огромными бюджетами, то переизданиями геймеры остаются довольны далеко не всегда.

Большинство культовых проектов 80-х, 90-х и даже начала 2000-х безвозвратно устарели, и игроки, потратив на портированную классику столько времени, сколько позволяют ностальгические чувства, больше к ней не притрагиваются, пытаясь сохранить нетронутыми теплые воспоминания из детства, когда пиксели были ярче, а воображение приукрашало все шероховатости геймплея и картинки на экране

Сложнее всего дела обстоят с клонами популярных, но забытых видеоигровых брендов. Среди инди-разработчиков, блуждающих по Kickstarter в поисках финансовой поддержки напрямую от своего потребителя, встречаются те самые люди, что были ответственны за игры, покорившие детские сердца еще 15–20 лет назад. Они часто с апломбом анонсируют копии своих культовых проектов, немного переделанные и осовремененные. Но подобные краудфандинги чаще всего заканчиваются долгостроем и разочарованием тысяч фанатов, лично проспонсировавших разработку. После таких громких провалов, как Mighty number 9 (клон Megaman) и Yooka-Laylee (недоделанная копия Banjo-Kazooie), геймерское сообщество стало с опаской относиться к порывам легендарных лиц индустрии подергать за ниточки ностальгии скучающих от современных масштабных, но весьма однообразных игр, геймеров. Bloodstained: Ritual Of The Night является одной из таких клонированных игр, затянувшихся в производстве и подкрепленных серьезным именем Кодзи Игараси и бренда, который ему вовсе не принадлежит.

Описание Скриншот из игры Bloodstained: Ritual of the night © Бука

В 1997 году Игараси-сан, или, как фанаты любят его называть "Ига", работая в Konami, случайно оказался во главе разработки проекта, изменившего 2D-платформеры навсегда. Получив под свое крыло команду с незаконченной игрой Castlevania: Symphony of the night из рук коллеги, пошедшего на повышение, он перекроил симфонию от начала до конца, избавившись от деления локаций на уровни, предоставив на изучение пользователю огромный сложносочиненный замок с сотнями секретов и внедрив ролевую систему развития персонажа.

Он внес серьезную лепту в окончательное формирование жанра Metroidvania (названия игр Metroid и Castlevania, придерживающихся схожей геймплейной формулы, были слиты воедино фанатами, и индустрия приняла это название)

Несмотря на то, что Symphony of the night не была коммерчески успешной игрой в год своего релиза, со временем она приобрела воистину культовый статус, оказавшись на 16-м месте в списке лучших игр всех времен по версии американского игрового новостного агентства IGN. Общественность ожидала масштабного развития идей Symphony of the Night на новых домашних консолях, но благодаря странным решениям Konami фанатам приходилось довольствоваться продолжениями только на портативных консолях Game Boy Advanced и Nintendo DS.

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Вскоре руководство компании и вовсе потеряло интерес к играм, сфокусировавшись на брендированных под свои именитые серии азартных игровых автоматах пачинко и мобильных играх с микротранзакциями для внутреннего японского рынка. Вместе с другими разработчиками Кодзи Игараси покинул Konami и уже в качестве главы собственной инди-компании анонсировал начало работы над духовным наследником серии Castlevania — Bloodstained: Ritual of the night 11 мая 2015 года. За четыре года ожидания игроки не раз хоронили проект. Даже поддержавшим разработку фанатам была не до конца понятна стадия производства, как и адаптация под те или иные игровые платформы, заявленные изначально. Очень сомнительные показы игры на выставках E3 2016 и 2018 года явно говорили о слабой графической стороне проекта, которая, скорее напоминала ранний и весьма сырой билд, нежели версию, готовую для продажи.

В результате последней демонстрации в 2018 году количество негативных отзывов о графике и детализации локаций выросло до критической массы, что заставило Игараси-сан перенести дату выпуска на еще один год и отказаться от создания версий на устаревшие платформы. Параллельно, в качестве извинения за регулярные срывы сроков, в продажу поступила восьмибитная игра Bloodstained: Curse of the moon. Несмотря на все сложности разработки, Bloodstained Ritual of the Night вышла во всем мире 18 июня 2019 года в цифровой версии и 21 июня на физических носителях. И эту игру стоило ждать. Bloodstained рассказывает геймеру очень типичную для игр Игараси-сан историю про особенного человека, отправившегося воевать со злом во внезапно возникший темный и страшный замок. И хоть на этот раз обошлось без графа Дракулы, бывшего главным антагонистом игр Castlevania, а нежить и вампиры были заменены на демонов, ни в манере подачи сюжета, ни в его разумности ничего не поменялось.

Главная героиня игры — Мириам, девушка подвергшаяся страшным экспериментам алхимиков, получившая в их результате силу демонов и десять лет комы, отправляется в путешествие, чтобы остановить Гебеля, своего старого друга и такую же жертву экспериментов, решившего отомстить человечеству и призвавшего в наш мир демонов с замком в придачу

Сюжет игры полон неожиданных поворотов, предательств и ярких персонажей, но остается максимально простым, дабы не мешать исследовать запутанные локации и рубить все, что движется. Как и в других играх, вышедших из под пера Игараси-сан, геймплей является самой важной и проработанной частью Bloodstained. Вместе с Мириам игрок прорывается через орды разнообразных демонов, чьи архетипы, конечно же, безумно и даже бессовестно напоминают врагов из Castlevania. Игрок исследует двухмерное хитросплетение локаций и собирает все, что может найти на своем пути.

Описание Скриншот из игры Bloodstained: Ritual of the night © Бука

Мириам — сильный боец и владеет широким спектром орудий убийства, от обычных мечей и топоров, до экзотических катан, хлыстов, пистолетов и таинственных кунг-фу ботинок. Каждое оружие — это не просто измененная анимация удара и другие цифры в статистике. Это путь к развитию своего стиля прохождения. Благодаря варьирующимся скорости, ширине размаха и времени подготовки к следующему действию после атаки, подход к ведению боя может кардинально измениться по мановению ока. Но эта вариативность не казалась бы такой впечатляющей, если бы ограничилась физическим воздействием на врагов. Так как Мириам не совсем человек и в ее теле находятся демонические кристаллы, она может поглощать магические способности врагов и использовать их сама. Таким образом, игрок приобретает возможность кастомизировать на свой вкус атаки разных стихий, дальности и способа применения, выстраивая свою личную тактику для борьбы и меняя ее на лету. А с учетом возможности усиливать демонические кристаллы у алхимика с помощью выбитых из врагов предметов можно увеличить радиус поражения приема, а то и сильно его изменить.

Все способности и удары просты в управлении, героиня грамотно реагирует на нажатия кнопок, и каждое движение сопровождается приятной, но не слишком подробной анимацией, что не замедляет темпоритм совершаемых действий

Конечно, Bloodstained: Ritual of the Night — это не только битвы. Хорошую игру в жанре Metroidvania определяет не столько боевая составляющая, сколько исследование мира. Как и в Castlevania: Symphony of the Night, замок составлен из комнат разного размера с хитрыми ответвлениями коридоров во все возможные стороны и на абсолютно случайной высоте от пола, заставляя игроков добираться до них по платформам и шатающимся люстрам.

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Километровые обвалившиеся лестницы, бесконечные коридоры, завершающиеся почти бездонными колодцами, и двери в полу и потолке всегда были отличительной чертой жанра и в Bloodstained занимают свое законное место, путая геймера, но при этом заставляя его запомнить нюансы игровой карты, упрощая навигацию. Такой геймдизайн был бы абсолютно неприемлем в трехмерном пространстве, но в 2D не только не кажется неестественным, но и добавляет таинственной и сумасшедшей атмосферы, идеально вписываясь в сеттинг. По мере прохождения игры Мириам открывает новые способности, такие как передвижение тяжелых предметов или двойной прыжок, и получает возможность исследовать ранее скрытые локации и находить важные предметы. Сама обстановка замка и окружающих территорий вовсе не мрачная, а скорее таинственная и немного вычурная. Она сочетает в себе все японские представления о готике и барокко, которые можно увидеть в играх и аниме. Количество деталей фонов и их разнообразие настолько велико, что порой на некоторых локациях модели героини и врагов начинают теряться. Причиной этому может быть уязвленная гордость Кодзи Игараси, тяжело воспринявшего критику в адрес графической составляющей игры, которой он жил последние несколько лет. Большой проблемой отсутствие контраста все же не становится, а скорее подчеркивает желание разработчиков угодить своей аудитории, которое может зачастую привести к нежелательным последствиям, влияющим на геймплей на первых порах игры.

Описание Скриншот из игры Bloodstained: Ritual of the night © Бука

Но при этом разухабистый дизайн фонов идеально сочетается с великолепным саундтреком Митиро Яманэ, уже работавшей с Игараси-сан над серией Castlevania. Игра сопровождается потрясающими готическими рок- и метал-композициями с вкраплениями джазовых и оркестровых симфонических мелодий, возвращая ностальгирующих геймеров во времена Symphony of the Night, но прибавляя агрессии и дополнительной чистоты звучания за счет живой записи музыкальных инструментов и использования современных технологий сведения и мастеринга звука. Над дизайном персонажей работали такие мэтры японского игростроя, как Аями Кодзима, подарившая облики всем героям игр Игараси, и легендарный иллюстратор серии Final Fantasy Еситака Амано.

Bloodstained: Ritual of the night — это не просто игра, которую спонсировали и ждали фанаты Castlevania, окончательно потерявшие веру в продолжение серии. Это яркий пример проявления ответственности разработчика перед своими пользователями. Это история успеха краудфандингового игрового проекта, которых так не хватало в индустрии последние несколько лет