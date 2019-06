Bloodstained: Ritual of the night — идеальный результат клонирования

Bloodstained: Ritual Of The Night является одной из таких клонированных игр, затянувшихся в производстве и подкрепленных серьезным именем Кодзи Игараси и бренда, который ему вовсе не принадлежит.

Скриншот из игры Bloodstained: Ritual of the night

В 1997 году Игараси-сан, или, как фанаты любят его называть "Ига", работая в Konami, случайно оказался во главе разработки проекта, изменившего 2D-платформеры навсегда. Получив под свое крыло команду с незаконченной игрой Castlevania: Symphony of the night из рук коллеги, пошедшего на повышение, он перекроил симфонию от начала до конца, избавившись от деления локаций на уровни, предоставив на изучение пользователю огромный сложносочиненный замок с сотнями секретов и внедрив ролевую систему развития персонажа.

Несмотря на то, что Symphony of the night не была коммерчески успешной игрой в год своего релиза, со временем она приобрела воистину культовый статус, оказавшись на 16-м месте в списке лучших игр всех времен по версии американского игрового новостного агентства IGN. Общественность ожидала масштабного развития идей Symphony of the Night на новых домашних консолях, но благодаря странным решениям Konami фанатам приходилось довольствоваться продолжениями только на портативных консолях Game Boy Advanced и Nintendo DS.