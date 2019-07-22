Бородатый хардкор. Обзор игры Redeemer: Enhanced Edition

До игровых консолей добралась слегка улучшенная версия брутального боевика российской студии, впервые вышедшего на PC почти два года назад

Redeemer не изобретает новых жанров и не расширяет игровые горизонты. Это честное выступление в стиле "мочи их всех" в специфическом виде этого жанра из 1980-х и 1990-х. Как на восьми- или шестнадцатибитных приставках. Или в видеофильмах с каратистами и ниндзя. Когда есть герой в исполнении Майкла Дудикоффа или Сё Косуги, и на этого титана духа набегают многочисленные враги, а тот их титанически побивает. Кулаками, клинком и другими подручными средствами. Anything goes martial arts, как говорил в дрянном английском дубляже персонаж одного японского мультфильма тех лет. Фото- и видеоматериалы предназначены для лиц старше 18 лет.

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К концу 2010-х гейм-индустрия прошла значительный путь и в целом скорее прогрессировала. Такого рода игры — чтоб чистый beat em'up, без примеси квеста, без двойного дна и постмодерна с прищуром — выпускать для консолей сегодня почти перестали. Что-то еще делается для мобильных платформ, но где они — и где приставочный замес старой школы. Авторы Redeemer, московско-калининградская студия Sobaka, провели детство за Battletoads и Mortal Kombat — и в тех замесах знают толк.

Описание Основной вид на кровопролитие — с высоты птичьего полета. Игра вообще старается отрабатывать возрастной рейтинг 18+ всеми доступными способами: первый же встреченный босс матерится © Бука

Redeemer выстроена вокруг фигуры крупного седобородого мужчины по имени Василий, похожего не то на Кратоса из God of War, не то на неодетого Деда Мороза. Василий служил в частной военной компании. Жизнь Василия была исполнена насилия. Когда начальство принялось превращать бойцов в киборгов, Василий взбунтовался, угнал вертолет в закат, разбился в джунглях и был перевоспитан монахами. Спустя много лет бывшие сослуживцы Василия находят монастырь и безжалостно вырезают монахов; герою остается только встать на тропу мести. Зачин и сюжетные вставки между уровнями поданы в виде комиксов, знают свое скромное место и не отвлекают от основного действа.

Описание Зрелищные добивания заставляют виртуальную камеру подлететь к персонажам на расстояние вытянутой руки. Иногда эта рука летит прямо в объектив. © Бука

Камера на тропу мести смотрит сверху, будто подвешена на дроне, нацеленном на макушку Василия. Эффектность зрелища при таком обзоре несколько снижается, но у геймера со стажем перспектива вызывает целый ворох ассоциаций. Похоже сразу на драки черепашек-ниндзя, Crusader: No Remorse и Diablo (а Hotline Miami в той вселенной еще не существовало).

Процессуально — чисто фильм с артистом Дудикоффом: враги прут, бородач их косит и метелит волну за волной. Базовая притягательность боксерской груши: раззудись, так сказать, плечо. Размахнись, соответственно, рука

В наборе приемов — два типа атак с разным радиусом (побыстрее и медленная), кувырок с перекатом, стрельба из подобранного оружия. Разнообразие на первых порах вносят контекстные добивания: детали антуража позволяют Василию расправляться с врагами быстро и карикатурно жестко. Кого-то насадит на лезвие циркулярки, кого-то сбросит с моста — детство разработчиков за Mortal Kombat не прошло бесследно. В смысле картинки к Redeemer ноль вопросов, все аккуратно и по делу, на движке Unreal Engine 4. Пагоды похожи на пагоды, промозглые казематы — на промозглые казематы. Не перепутать.

Описание Прохождение облегчает кооперативный режим для двух игроков: к Василию присоединяется еще один монах, экран при этом не делится на части. © Бука

Проблема одна: игра приедается гораздо раньше, чем заканчивается. Набор из 18 уровней условно поделен на три больших блока, и уже второй — когда действие переносится из джунглей и шаолиньских коридоров на военные базы и в лаборатории — нагнетает тоску своим мрачным однообразием. Чем дальше, тем больше акцент в бою переносится с рукопашной на стрельбу (сделанную все-таки менее бодро).

Монстров становится чересчур много, они какие-то слишком живучие; по ощущениям, каждая следующая комната преодолевается дольше, чем предыдущая

Расстановка противников и разброс оружия диктуют последовательность действий, и нащупывать эту последовательность боем — когда смерть откидывает Василия назад на пять-шесть экранов, кишащих врагами, — довольно утомительно. Версия для PS4 вдобавок имеет свойство периодически зависать, выдавая синий экран с ошибкой, после которого тоже откатываешься к последнему сохранению.

Описание Поединки с боссами сводятся к заучиванию паттернов их поведения: противники действуют как заведенные. Главное — этих самых противников разглядеть (игра очень темная) и вовремя парировать © Бука

Авторов можно понять — не в смысле вылетов в меню, конечно, а в смысле общей затянутости.

Похожим образом были организованы многие крепкие орешки на старых консолях: те же Battletoads, Ninja Gaiden или Ghosts'n Goblins. Все они создавались небольшими коллективами в условиях ограниченных технических возможностей, и разработчикам приходилось завышать сложность, чтобы путь к финалу занимал у игрока больше времени (ведь потраченный на игру рубль должен работать)

Redeemer наследует всему этому древнему хардкору: ее сделали всего пять человек, концептуально игра проста, удачна на короткой дистанции и безбожно растянута в целом. Попытка разнообразить геймплей введением системы перков (всего их несколько десятков), прокачки навыков и оружия принципиально мало что поменяла — разбрасывание очков по соответствующим графам значительного эффекта на происходящее не оказывает. Чуть-чуть растет емкость магазина с патронами, о'кей. Усиление атаки электрическим разрядом? Ладно.

Описание Консольные версии позволяют выбрать основным языком русский. С текстами все в порядке, но озвучание подчеркнуто любительское, как будто у микрофона стояли не артисты дубляжа, а друзья гейм-дизайнеров © Бука