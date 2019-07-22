Бородатый хардкор. Обзор игры Redeemer: Enhanced Edition

Redeemer не изобретает новых жанров и не расширяет игровые горизонты. Это честное выступление в стиле "мочи их всех" в специфическом виде этого жанра из 1980-х и 1990-х. Как на восьми- или шестнадцатибитных приставках. Или в видеофильмах с каратистами и ниндзя. Когда есть герой в исполнении Майкла Дудикоффа или Сё Косуги, и на этого титана духа набегают многочисленные враги, а тот их титанически побивает. Кулаками, клинком и другими подручными средствами. Anything goes martial arts, как говорил в дрянном английском дубляже персонаж одного японского мультфильма тех лет.
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К концу 2010-х гейм-индустрия прошла значительный путь и в целом скорее прогрессировала. Такого рода игры — чтоб чистый beat em'up, без примеси квеста, без двойного дна и постмодерна с прищуром — выпускать для консолей сегодня почти перестали. Что-то еще делается для мобильных платформ, но где они — и где приставочный замес старой школы. Авторы Redeemer, московско-калининградская студия Sobaka, провели детство за Battletoads и Mortal Kombat — и в тех замесах знают толк.
Redeemer выстроена вокруг фигуры крупного седобородого мужчины по имени Василий, похожего не то на Кратоса из God of War, не то на неодетого Деда Мороза. Василий служил в частной военной компании. Жизнь Василия была исполнена насилия. Когда начальство принялось превращать бойцов в киборгов, Василий взбунтовался, угнал вертолет в закат, разбился в джунглях и был перевоспитан монахами. Спустя много лет бывшие сослуживцы Василия находят монастырь и безжалостно вырезают монахов; герою остается только встать на тропу мести. Зачин и сюжетные вставки между уровнями поданы в виде комиксов, знают свое скромное место и не отвлекают от основного действа.
Камера на тропу мести смотрит сверху, будто подвешена на дроне, нацеленном на макушку Василия. Эффектность зрелища при таком обзоре несколько снижается, но у геймера со стажем перспектива вызывает целый ворох ассоциаций. Похоже сразу на драки черепашек-ниндзя, Crusader: No Remorse и Diablo (а Hotline Miami в той вселенной еще не существовало).
В наборе приемов — два типа атак с разным радиусом (побыстрее и медленная), кувырок с перекатом, стрельба из подобранного оружия. Разнообразие на первых порах вносят контекстные добивания: детали антуража позволяют Василию расправляться с врагами быстро и карикатурно жестко. Кого-то насадит на лезвие циркулярки, кого-то сбросит с моста — детство разработчиков за Mortal Kombat не прошло бесследно. В смысле картинки к Redeemer ноль вопросов, все аккуратно и по делу, на движке Unreal Engine 4. Пагоды похожи на пагоды, промозглые казематы — на промозглые казематы. Не перепутать.
Проблема одна: игра приедается гораздо раньше, чем заканчивается. Набор из 18 уровней условно поделен на три больших блока, и уже второй — когда действие переносится из джунглей и шаолиньских коридоров на военные базы и в лаборатории — нагнетает тоску своим мрачным однообразием. Чем дальше, тем больше акцент в бою переносится с рукопашной на стрельбу (сделанную все-таки менее бодро).
Расстановка противников и разброс оружия диктуют последовательность действий, и нащупывать эту последовательность боем — когда смерть откидывает Василия назад на пять-шесть экранов, кишащих врагами, — довольно утомительно. Версия для PS4 вдобавок имеет свойство периодически зависать, выдавая синий экран с ошибкой, после которого тоже откатываешься к последнему сохранению.
Авторов можно понять — не в смысле вылетов в меню, конечно, а в смысле общей затянутости.
Redeemer наследует всему этому древнему хардкору: ее сделали всего пять человек, концептуально игра проста, удачна на короткой дистанции и безбожно растянута в целом. Попытка разнообразить геймплей введением системы перков (всего их несколько десятков), прокачки навыков и оружия принципиально мало что поменяла — разбрасывание очков по соответствующим графам значительного эффекта на происходящее не оказывает. Чуть-чуть растет емкость магазина с патронами, о'кей. Усиление атаки электрическим разрядом? Ладно.
Redeemer каким-то неуловимым образом напоминает Skeleton Krew — игру 1995 года для Sega Mega Drive, шутер с комиксным дизайном в изометрической перспективе. Шутер, который мало кто видел, который мало кому из числа видевших по-настоящему полюбился и который, если вы за ним все-таки провели несколько часов в 1995-м, совершенно невозможно забыть. Это скорее комплимент, чем нет.
Redeemer: Enhanced Edition вышла 19 июля на PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One.
Валерий Корнеев