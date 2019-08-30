Astral Chain — заявка на игру года? Обзор новой коллаборации легенд индустрии

Беспорный участник грядущих премий и хит-парадов не только благодаря визуальной составляющей и именам создателей. Но стоит ли она покупки новой приставки?

Горячая новинка от Такахиса Таура, ведущего геймдизайнера Nier: Automata, и Хидеки Камия, создателя серии Bayonetta и геймдизайнера серии Devil May Cry, имеет за собой внушительные ожидания. Devil May Cry — легендарная революционная франшиза, любые новости о которой будоражат фанатов и любителей видеоигр со всего мира. Nier: Automata впечатлила игроков сюжетом, глубиной персонажей, системой боя и удивительным сочетанием различных жанровых направлений. Bayonetta влюбила в себя миллионы благодаря отличной системе боя, красоте окружающего мира и звездной главной героине. С подобным послужным списком за спиной любой недостаток может приобрести монструозные масштабы и стать черным пятном на репутации студии Platinum Games. Справится ли новинка с возложенной на нее ответственностью?

' YouTube / Nintendo UK'

2078 год. Человечество на грани вымирания. Виной тому так называемые Химеры — представители расы из другого измерения. Остатки человеческого населения перебрались в мегаполис "Ковчег", который охраняет специальное полицейское направление "Нейрон". Вы — один из представителей элитного подразделения, использующего в бою Легионы, — это ручные Химеры.

Именно Легион привносит в игру радикальное отличие от других представителей жанра action-adventure. Теперь под управлением игрока не только его аватар, но и фамильяр — такая же новинка для главного героя, как и для игрока. Помимо стандартной работы полицейского (поиск улик, опрос свидетелей, преследование преступников), вам также приходится учиться работать с новым напарником, которого не очень устраивает позиция цепного животного. Все это придает новый окрас стандартному геймплею и вынуждает игрока отказаться от более привычной манеры игры hack and slash (как это было в Bayonetta), зачастую просто стоя в стороне, пока Легион выполняет опасную работу.

Но это не облегчает бой. Необходимость перестроить привычную и интуитивно понятную систему занимает добрую треть игры. Вам (как игроку и бойцу) придется научиться по-настоящему доверять вашему напарнику, взглянуть на сражение и игру с другой стороны, никогда не рассчитывать исключительно на себя.

Вовремя передать бразды правления, учитывать буквальную привязанность к другому существу, не иметь возможности полностью абстрагироваться от напарника и воспринимать его как новую часть тела (что не всегда приятное приобретение) — все это делает Astral Chain поистине уникальной игрой не только этого года, но и в своем жанре

На этом заканчивается единственное новшество игры. Несмотря на то, что Astral Chain впечатляет игрока прекрасной графикой, близкой скорее к мультипликации, чем к видеоигре, в остальном она достаточно обычна. Предоставляемый открытый мир на удивление мал и скуп, камера практически не поддается управлению, достаточно простые и "повседневные" операции требуют сложных комбинаций, сюжет не отличается глубиной, а 70% игрового времени занимают сюжетные вставки, просто ведущие игрока за руку и не предоставляющие выбора. Вышеупомянутый Легион — изменение с большой буквы, но он все равно лишает игрока доброй половины геймплея, предоставляя ему позицию скорее стратега и начальника, чем непосредственного участника. Недостаток ли это? На этот вопрос нет точного ответа.