Новейшая надежда. Обзор Star Wars Jedi: Fallen Order

Извечная проблема долгоиграющих форматов — это неспособность держать единую планку качества, и медиафраншиза Star Wars — изрядно заезженный пример. С годами прекрасная вселенная разрослась до критических масштабов, предлагая поклонникам то свежий томик про бравый отряд "Инферно", то очередной сезон мультсериала о повстанцах.

Под крепким крылом Disney сегодняшние "Звездные войны" превратились в редко интересный и нужный, но зачастую финансово успешный конвейер: вот вам билетик на почти ежегодную премьеру нового эпизода киносаги на большом экране, а вот и потрясающего качества стриминговый сериал про мандалорца-наемника для тех, кто предпочитает домашние тапочки театральному попкорну. Конгломерат Disney изучил болевые точки потребителей, но отсутствие меры подводит даже таких медийных колоссов. Самая обидная промашка, которой нельзя оправдать ни один финансовый аппетит в мире — это непростительно большое количество видеоигровых итераций, и если называть вещи своими именами, то хороших из них с заголовком Star Wars не было очень давно. Настолько, что любая вновь выходящая история по мотивам джедайской саги — это громкое событие исключительно в фанатской среде, без притязаний на народность.

Новая видеоигра Star Wars Jedi: Fallen Order — тот редкий случай, когда играть можно даже тем, кто впервые узнал про какие-то там неутихающие разборки хороших парней с синими и зелеными световыми мечами против карикатурных злодеев — с оружием красного цвета. И, конечно, ни о какой халтуре и обманутых ожиданиях не может быть и речи: новинка даст жесткий отпор всем недоверчивым поклонникам, что устали от неумелых поделок и паразитирования на эпохальном детище Джорджа Лукаса. Всесильный тандем из правообладателя Disney и издателя видеоигр Electronic Arts так часто пытался слепить такого безобразно попсового и омерзительно прекрасного медиа-гомункула, что игровое сообщество попросту перестало верить в обещания. Ситуацию не спасали и избранные персоны, среди которых Эми Хенниг, что работала над серией Uncharted, и даже Джейд Реймонд, известная по заслугам из франшизы Assassin’s Creed — проекты по Star Wars от них были закрыты, а концепции потенциальных хитов переписаны, перечеркнуты, а то и вовсе выброшены за ненадобностью. И тогда за дело принялись иные мастера, которым доверили проект по Star Wars. За новую реинкарнацию отвечали Винс Зампелла и Крис Авеллон. Оба с внушительным багажом опыта, и оба — темные лошадки в вопросах создания высокодинамичного экшн-блокбастера от третьего лица. Винс полжизни посвятил шутерам в стиле Call of Duty и Titanfall, а Крис — почти десять лет назад делал относительно быструю видеоигру, работая над Alpha Protocol, где выступал ведущим дизайнером и сценаристом. После отметился работой над Fallout: New Vegas и новой Prey, которые не подразумевают ни стремительного действа, ни быстрого сюжетного темпа. Какой доппельгангер мог выползти из мастерской таких непохожих друг на друга и настолько далеких от жанра творцов, — можно было только гадать. Но выползло вовсе не страшное нечто, а прекрасный и цельный боевик с живым миром, парадным видом и сильно интригующей историей.

Идейно Star Wars Jedi: Fallen Order — это концентрация из самых крутых игровых механик и максимально красивых технологических решений последних лет. Это детальная экскурсия по нутру самых фетишных моментов всей вселенной Star Wars вообще. Здесь дюжина способов кастомизации, начиная от элементов внутренней и внешней одежды, и заканчивая тонкой настройкой светового меча: гарда, усилители, почти десяток разных оттенков свечения, всякие держатели — такой вариативной анатомии вещизма не было, пожалуй, ни в одной видеоигре по мотивам главной космооперы нашего поколения. Так эффектно джедаи не выглядели со времен Star Wars: The Force Unleashed, и так впечатляюще не сражались со дня релиза Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, которой стоит разделить лавры с новым фаворитом. Да, ближний бой в Star Wars Jedi: Fallen Order сделан пусть и не настолько сложно и подробно, но выглядит потрясающе: главный герой Кэл Кестис разматывает штурмовиков покруче Джона Уика, успевая и отражать дальние выстрелы, и с академической грацией забивать вплотную подошедших противников. Юный падаван хрустко кромсает, рассекает и прорубает тернистую тропу к главной цели всей видеоигры — возрождению джедайского ордена. В этом Кэлу поможет маленький дроид-спутник BD-1, который выполняет роль болтливой аптечки. Роботизированный малютка не только спасет из горячей потасовки, но и поддержит интересный диалог с Кэлом, а также — просканирует древние реликвии, изучит локации, а иногда — и самостоятельно справится с врагами.

Пусть такая помощь и покажется незначительной, но бравый хромоножек станет тем напарником, который со скоростью пули залетит в душу и сумеет разбить сердце. Впрочем, чего можно было ждать от Винса Зампеллы и его студии Respawn Entertainment после трогательных приключений с титаном BT-7274 из сиквела Titanfall? Плотность и частота взаимодействий с говорливым спутником в десятки раз выше, чем в схожих обстоятельствах из Death Stranding: там ни младенец, ни главный герой совершенно не умели давить на интерактивность, не впитывали в себя информацию игрового мира, не делились полученным опытом ни друг с другом, ни даже с игроком. Нарративно это можно простить, геймплейно — нельзя. Здесь же игроки получат частые моменты с изучением планет, их обитателей, с выстраиванием отношений между героями, такое нечто среднее между ремарками Атрея из God of War и Элли из The Last of Us — вам точно не будет скучно или одиноко в компании настолько любознательного двуногого дроида.

Говоря о скуке и одиночестве, нельзя не отметить, что Star Wars Jedi: Fallen Order — это продукт нового курса Star Wars, — мрачного и взрослого. Здесь тот же промозглый дождь, что барабанил в фильме Rogue One: A Star Wars Story, такая же меланхоличная ржавчина, что была в каждом втором кадре сериала The Mandalorian. Возьмите это настроение, прибавьте к нему безысходную атмосферу в кинематографической вселенной Star Wars между третьим и четвертым эпизодами, сделайте поправку на отчаянные времена и такие же меры после республиканского "Приказа 66", — и итогом станет поразительно серьезная и в меру драматичная история Кэла Кестиса. Все еще мало? Тогда приправьте наиболее истеричными моментами из Dark Souls, а именно так и ощущается новинка: каждый враг опасен даже на средней сложности, некоторые атаки невозможно парировать, группа противников почти всегда является гарантом вашей гибели в нечестном бою, а весь полученный опыт для прокачки полезных навыков можно потерять насовсем, если не вернуться к обидчику вовремя и не забрать утерянные пожитки. Как и в Dark Souls, здесь запутанные разноуровневые локации со своими шорт-катами, секретными комнатами, тайными пещерами и чекпоинтами: вместо возжигания костров пользуемся медитацией — это восстанавливает аптечки, перезапускает всех врагов на уровне и прокачивает персонажа по одной из нескольких веток талантов в древе навыков. Уже через пару часов игры Кэл научится бегать по отвесным стенам, стремительно подлетать к противникам, натурально раздавать пинки после парирования и изучит десяток комбинаций: от ритмичного фехтования на световом мече до действенных приёмов с джедайской силой, и речь не только о телекинезе и психометрии.

Если кратко, то Star Wars Jedi: Fallen Order — это такая продвинутая и зрелищная метроидвания с боевыми элементами из Dark Souls, диалогами и межпланетными перелётами из трилогии Mass Effect, а также катсценами в стиле финальной части Uncharted — настолько захватывающими и киношными, что всем новым итерациям Tomb Raider должно быть стыдно за все сонные взрывы и клишированные перестрелки, здесь — все выкручено на максимум, графический в том числе. Плюс трендовая сегодня интертекстуальность: десятки отсылок, знакомые персонажи и события, — и если не это главный интерактивный аттракцион года по мотивам, то вашей угасающей любви к "Звездным войнам" не поможет ни финал сериала The Mandalorian в декабря, ни даже долгожданное появление Палпатина на больших экранах в Star Wars: The Rise of Skywalker в том же месяце.

Будем честны: после череды отменённых концептов вроде Star Wars 1313 и наработок ванкуверского филиала Electronic Arts, после засилья мобильными однодневками и за пару лет поднадоевшей дилогией Star Wars: Battlefront от шведских разработчиков, получить видеоигру качества Star Wars Jedi: Fallen Order — это самый закономерный и по-настоящему желанный итог производственного ада, в котором томились видеоигры по вселенной Star Wars. С сюжетом все предсказуемо хорошо: во-первых, игрокам явно понравится долгое и по-хорошему сумасшедшее вступление, которое похоже на дорогущий голливудский боевик, перетекающий в плавное и размеренное путешествие по полдюжине планет, как знакомых поклонникам, так и ранее невиданных.