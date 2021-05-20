График движения поездов Киевского направления МЖД изменится 22 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Расписание поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 22 мая в связи с путевыми работами на станции Лесной Городок. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"На станции Лесной Городок Киевского направления МЖД продолжаются масштабные работы по реконструкции путевой и пассажирской инфраструктуры, в связи с чем изменится расписание некоторых поездов Киевского направления. Так, с 00:01 мск 22 мая по 00:01 мск 23 мая железнодорожники в пределах реконструируемой станции проведут подготовительные работы для дальнейшего переключения пути на новую платформу. Технологическое окно назначено в период минимального пассажиропотока. На период ремонта МЖД организует движение поездов на участках по соседнему пути в реверсивном режиме - поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что на время работ изменится расписание некоторых пригородных поездов, в том числе "Аэроэкспрессов". Некоторые электрички будут отменены, у нескольких изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

"Реконструкция станции Лесной Городок ведется в рамках комплексного развития Киевского направления МЖД, которое станет частью МЦД-4. Здесь возведут две новые пассажирские платформы, которые оборудуют навесами на всю длину, современной навигацией и освещением. Доступ к новым платформам будет обеспечивать подземный переход. Его длина составит 51 м, он будет иметь четыре выхода: два на железнодорожные пути и два - на улицу Железнодорожная. В вестибюле площадью в 1,8 тыс. кв. м разместятся кассы, турникеты, для удобства маломобильных граждан установят три лифта и шесть эскалаторов", - добавили в пресс-службе.

Также на станции ведутся работы по строительству эстакады, которая заменит существующий одноуровневый переезд 27 км возле станции Лесной Городок, что должно повысить безопасность движения. Завершить работы по реконструкции станции планируется до конца 2022 года.