В аэропорту Вологды планируют создать ретро-проект для туристов

Здание сохранилось с 1970-х годов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Ретро-проект для туристов намерены создать в Вологде, где сохранился аэропорт 1970-х годов, а также единственный в стране авиаотряд, обслуживающий пассажирские самолеты Як-40. С такой инициативой выступил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан на совещании по вопросам развития туризма и турпроекта "Серебряное ожерелье России".

"У вас в Вологде единственный аэропорт, который сохранился с 1970-х годов и единственный авиаотряд Як-40. Это же тоже точка притяжения - ретро. Все видят, какие сейчас авиационные гавани, но никто почти не помнит, как было в советские времена, а в Вологде многие окунаются в свою молодость", - сказал Гуцан, предложив подумать над проектом.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников идею поддержал. Позже он сообщил в своем Telegram-канале, что власти обязательно придумают, как показать туристу аэропорт, сохранившийся с советских времен. "Многие видели его в кинокартинах, но вживую он еще интереснее", - написал губернатор.

Глава региона предложил также наделить Череповец статусом столицы промышленного туризма в Северо-Западном федеральном округе для продвижения турпроекта "Серебряное ожерелье России". Череповец - один из крупнейших промышленных центров Северо-Запада России и всей страны, где расположены компании "Северсталь" и "Фосагро". Там сформированы туристические маршруты по предприятиям, открыты музеи, безопасные для гостей промышленные площадки и цеха.

Проект "Серебряное ожерелье России" включает комплекс турмаршрутов, объединяющих исторические поселения, областные центры и города Северо-Запада, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты. Проект реализуется на территории всех 11 регионов СЗФО с целью продвижения турпотенциала Северо-Запада России под единым брендом.