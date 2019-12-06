На Ставрополье горнолыжный сезон откроют 8 декабря

ПЯТИГОРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный сезон на склонах горы Баран в Кисловодске Ставропольского края откроется 8 декабря. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба городской администрации.

"Восьмого декабря состоится открытие горнолыжного сезона на склонах горы Баран. Это ближайший к Кисловодску горнолыжный склон, на котором оборудованы подъемники, работают инструкторы и пункт проката снаряжения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, протяженность лыжных маршрутов на основном склоне - 350 и 500 м. Для лыжников и сноубордистов работают два бугельных подъемника. На санках можно кататься и по другим склонам.

Отмечается, что горнолыжный сезон на Баране обычно длится до апреля.