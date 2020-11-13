В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

"Внести в абзац первый пункта 16 распоряжения правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" <…> изменение, дополнив его после слов "15 ноября 2020 года" словами "с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года, с 30 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года, с 14 декабря 2020 года по 27 декабря 2020 года", - говорится в распоряжении правительства региона.

В Челябинской области, где с конца октября ежедневно фиксируется свыше 150 новых случаев коронавируса, действуют масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование. Людям в возрасте 65 лет и старше рекомендовано оставаться на самоизоляции. По данным областного Минздрава, на утро 13 ноября в регионе подтверждено 22 682 случая заражения (плюс 207 ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 5 885 человек. Всего 16 027 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.