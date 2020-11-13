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Пандемия COVID-19

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

Он будет действовать до конца года

ТАСС, 13 ноября. Власти Челябинской области продлили режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом до 27 декабря. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

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"Внести в абзац первый пункта 16 распоряжения правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" <…> изменение, дополнив его после слов "15 ноября 2020 года" словами "с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года, с 30 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года, с 14 декабря 2020 года по 27 декабря 2020 года", - говорится в распоряжении правительства региона.

В Челябинской области, где с конца октября ежедневно фиксируется свыше 150 новых случаев коронавируса, действуют масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование. Людям в возрасте 65 лет и старше рекомендовано оставаться на самоизоляции. По данным областного Минздрава, на утро 13 ноября в регионе подтверждено 22 682 случая заражения (плюс 207 ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 5 885 человек. Всего 16 027 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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