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В Екатеринбурге мужчина напал на врачей, приехавших к его зараженной коронавирусом жене

Пострадала одна женщина-медик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Мужчина в Екатеринбурге напал на бригаду скорой медицинской помощи, которая приехала к его жене, зараженной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"В ночь на 21 ноября в Екатеринбурге, в одной из квартир дома по улице Сурикова, гражданин напал на бригаду скорой медицинской помощи. По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина напал на двух женщин-медиков. Одна из пострадавших получила травмы.

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