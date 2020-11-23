Количество ИИС в Свердловской области выросло почти вдвое с начала года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в Свердловской области, по данным Уральского филиала Московской биржи, выросло почти в два раза с начала года и превысило 100 тыс. Об этом сообщил директор филиала Максим Костылев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Что касается жителей Свердловской области и статистики по индивидуальных инвестиционным счетам, то если на 1 января 2020 г. в Свердловской области 55 тыс. 417 счетов было зарегистрировано на московской бирже, то на 1 ноября 2020 г. таких счетов уже 103 тыс. 360", - сказал он.

По данным Костылева, портфель ИИС в целом у граждан распределен следующим образом: 25% составляют биржевые паевые инвестиционные фонды, 28% - акции, 23% - корпоративные облигации, 12% - государственные ценные бумаги и 12% - свободные денежные средства. Он отметил, что доля государственных ценных бумаг падает вслед за снижением ставки рефинансирования.

Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй, что приток инвесторов на финансовый рынок обеспечил целый ряд рыночных факторов. Так, во-первых, инвесторы ищут большую доходность, чем по депозитным вкладам, во-вторых, - это стимуляция со стороны государства, в том числе, за счет развития инструмента индивидуальных инвестиционных счетов и, в-третьих, - всеобщая цифровизация и возможность работать с инструментами фондового рынка, не выходя и дома.

Фудуй отметила высокую активность жителей региона - Свердловская область занимает четвертое место по инвестиционной активности жителей. Однако предупредила о необходимости четкого разграничения понятий инвестиций и сбережений. Инвестировать можно только в том с случае, если гражданин располагает средствами, которыми готов рискнуть. Также необходимо тщательно отнестись к выбору брокера: организация должна иметь лицензию ЦБ РФ.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, в свою очередь, подчеркнула, что, инвестируя, надо руководствоваться принципом "чем выше доходность, тем больше рисков". По ее словам, обращения в аппарат уполномоченного свидетельствуют о том, что жители региона не всегда понимали, что такое инвестиция. Она обратила внимание на необходимость проверки организации-брокера и договора. Мерзлякова добавила, что заниматься инвестированием необходимо только в случае наличия соответствующих финансовых знаний.

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога. Например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 рублей.