Площадь пожаров на Урале выросла в 2020 году более чем втрое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Пожароопасный сезон в Челябинской области с 23 ноября закрыт, таким образом во всех шести уральских регионах завершился лесопожарный период. Всего за год было зафиксировано около 2,1 тыс. пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу в понедельник.

"Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Уральского федерального округа зафиксировано 2 186 лесных пожаров на общей площади 162 234 гектара. Для сравнения: в прошлом году в уральских лесах возникло 1 463 лесных пожара на общей площади 45 984 гектара", - сообщили в пресс-службе.

Наибольший рост показал Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - количество лесных пожаров выросло с 214 до 470, а площадь с 4,1 тыс. га до 144 тыс. га. Рост по обоим показателям также показала Свердловская область - 423 пожара против 236 в прошлом году, площадь выросла с 2,2 тыс. га до 9,2 тыс. га. В остальных четырех регионах - Курганской, Тюменской, Челябинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе - был зафиксирован рост количества лесных пожаров при уменьшении площади горения.