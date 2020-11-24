В селе на Ямале построят приют для бездомных собак после вмешательства прокуратуры

ТАСС, 24 ноября. Приют для бездомных собак построят в селе Мужи Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) после вмешательства прокуратуры. Приют планируется открыть в третьем квартале 2021 года, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры во вторник.

Ранее местные СМИ сообщали, что на территории Шурышкарского района отсутствует приют для бездомных животных, а бродячие собаки пугают жителей.

"Прокуратура Шурышкарского района по поручению прокуратуры округа провела проверку по публикации ВГТРК "Вести. Ямал" - "Детей с. Мужи держат в страхе бродячие собаки". Установлено, что в настоящее время на территории Шурышкарского района отсутствует приют для содержания бездомных животных, мероприятия по отлову бродячих собак не осуществляются. Местной администрацией действенных мер, направленных на обеспечение безопасности граждан от нападений безнадзорных животных, не принято", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что прокурор района внес представление в адрес главы района об устранении нарушений закона. "Благодаря вмешательству прокуратуры администрацией с ООО "Стройгеопроект" заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту - "Приют для животных в с. Мужи, Шурышкарского района". Ориентировочный срок сдачи приюта - 3-й квартал 2021 года", - рассказали в ведомстве.