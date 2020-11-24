Собственные доходы бюджета Курганской области вырастут на 12,5% в 2021 году

ТАСС, 24 ноября. Курганская областная дума рассмотрела в первом чтении законопроект о региональном бюджете на три предстоящих года. В 2021 году ожидается рост собственных доходов областного бюджета по сравнению с 2020 годом на 12,5% - до более чем 23,2 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном портале областной думы.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. При этом область первой из них разработала и утвердила с правительством РФ индивидуальную программу ускоренного развития.

"В первом чтении был рассмотрен законопроект об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. <…> Основные параметры областного бюджета на 2021 год составят: доходы - 48 млрд 707 млн рублей, расходы - 51 млрд 991 млн рублей, дефицит - 3,3 млрд рублей. Собственные доходы областного бюджета в 2021 году прогнозируются в сумме свыше 23,2 млрд рублей, что на 12,5% больше, чем в 2020 году. Бюджет Курганской области, как и прежде, сохранит социальную направленность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году большую часть средств - свыше 31 млрд рублей, или 60% от общего объема расходов областного бюджета, - планируют направить на финансирование социально-культурной сферы. "Сохранятся также все меры поддержки реального сектора экономики. На реализацию инвестиционной программы в 2021 году запланировано 1,5 млрд рублей собственных средств областного бюджета, из них на софинансирование с федеральным бюджетом - 79 млн рублей", - подчеркнули в думе.

ТАСС сообщал, что в прошлом году депутаты Курганской областной думы приняли закон об областном бюджете на 2020 год с показателями: доходы - 46,9 млрд рублей, расходы - 50,1 млрд рублей, дефицит бюджета был предусмотрен в размере 3,1 млрд рублей.