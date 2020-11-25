Лыжи Антона Шипулина с Олимпиады-2014 стали лотом "Екатерининской ассамблеи"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Беговые лыжи биатлониста Антона Шипулина с автографом, на которых он принимал участие в Олимпиаде-2014, а также абонемент в VIP-ложу на матчи футбольного клуба "Урал" стали лотами благотворительного аукциона десятой "Екатерининской ассамблеи". Об этом сообщила в среду пресс-служба Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

"Российский биатлонист Антон Шипулин представил на торги беговые лыжи Fisher, на которых он выступал на Олимпиаде-2014. На лицевой стороне лыж спортсмен оставил автограф. В комплекте идут крепления", - говорится в сообщении.

Еще одним лотом стал абонемент в VIP-ложу на шесть матчей футбольного клуба "Урал", действительный на 15 персон. Его предоставил президент ФК "Урал" Григорий Иванов. Генеральный директор компании "Форэс" Сергей Шмотьев выставил на аукцион изделия камнерезного искусства.

В ноябре сообщалась, что в качестве лотов на "Екатерининской ассамблее" также будут представлены футболка сборной России с автографами футболистов с Чемпионата мира - 2018 и наградные императорские золотые часы начала XX века.

Деньги, вырученные в 2020 году на благотворительном аукционе, направят в Верхнепышминскую школу-интернат имени Станислава Мартиросяна для детей с нарушениями зрения. Стоимость билета составит 40 тыс. рублей. Средства, собранные от продажи билетов, также будут направлены на реализацию благотворительных проектов.

Крупнейший на Урале благотворительный проект "Екатерининская ассамблея", названный в честь святой великомученицы Екатерины - покровительницы Екатеринбурга, проводят с 2011 года. Его главным событием является аукцион, на котором в качестве лотов выставляют предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона средства идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.