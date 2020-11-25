В Свердловской области начал работу МФЦ для иностранных инвесторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный центр для поддержки иностранных компаний Ural Business Point, консолидирующий юридические, консультационные, банковские, логистические и прочие услуги по принципу "одного окна", начал работу в Свердловской области, сообщил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"[Центр] уже начал работу сегодня", - сказал он на церемонии подписания соглашения между между Уральской торговой промышленной палатой и АНО "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области".

Породнов добавил, что в агентстве в 2020 г. было подготовлено 350 адресных инвестпредложений для иностранных компаний и в ответ поступал запрос, связанный с необходимостью изучения рынка, локальных поставщиков, логистических цепочек. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, что УТПП совместно с агентством провели опрос среди иностранных компаний и приблизительно половина из респондентов заявила о необходимости консолидации услуг всех ведомств по принципу "одного окна".

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова сообщила, что региональные власти отмечают рост интереса и узнаваемости региона среди иностранных компаний, однако вход на рынок зачастую сопряжен с рядом рисков и необходимостью привлечения дополнительных ресурсов, как финансовых, так и временных. "Новым инструментом работы с инвесторами и создания для них необходимых условий для выхода на рынок на Урале и станет многофункциональный центр поддержки иностранных компаний Ural Business Point", - сказала она.