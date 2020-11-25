Курганские власти и УГМК создадут индустриальный парк в Шадринске

ТАСС, 25 ноября. Курганские власти и УГМК начнут в 2021 году работу по созданию индустриального парка во втором по величине городе области - Шадринске. Об этом сообщил в среду на своей странице в Instagram губернатор региона Вадим Шумков.

"С руководством компании УГМК договорились реализовать проект создания индустриального парка в городе Шадринске. Со стороны компании - ввод новых площадей, создание новых промышленных производств и рабочих мест, с нашей стороны - организационная и финансовая поддержка. В следующем году начнем. Шадринск это заслужил", - написал он, не уточнив объем инвестиций в проект.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.