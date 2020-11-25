Почти 50 аварийных жилых домов снесут в Сургутском районе до конца года

СУРГУТ, 25 ноября. /ТАСС/. Почти 50 аварийных жилых домов снесут в Сургутском районе ХМАО до конца 2020 года. Жителям этих домов уже предоставили новые квартиры, сообщил журналистам в среду глава района Андрей Трубецкой.

"В этом году мы уже потратили 1,2 млрд рублей на переселение из аварийного жилья, до конца года снесут 48 аварийных домов. Несмотря на внезапно случившийся карантин, опережаем все графики и даже результаты прошлого года. Жилые дома в районе строятся, нам есть, что выкупать", - пояснил Трубецкой.

В свою очередь замдиректора департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи района Станислав Валов добавил, что жители района, получая ключи от новых квартир, не торопятся переселяться, объясняя это предстоящим ремонтом на новом месте.

"Люди, уезжая, оставляют вещи. Проводится большая информационная кампания о том, что за оставленные вещи не несет ответственности ни администрация поселения, ни районная администрация, потому как после того, как был заключен соответствующий договор, связанный с переселением из аварийного жилья, человек не имеет право на это жилье и здание относится к муниципальной собственности", - уточнил он.

Сургутский район остается одним из первых в списке муниципалитетов по количеству ветхого жилья в Югре. В прошлом году в районе было снесено 30 жилых домов.

Сургутский район считается самый крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.