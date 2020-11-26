Многодетные семьи Ямала освободят от уплаты транспортного налога с 2021 года

ТАСС, 26 ноября. Многодетные семьи из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 1 января 2021 г. освобождаются от уплаты транспортного налога вне зависимости от мощности двигателя автомобиля. Соответствующие изменения к действующему региональному закону приняли депутаты окружного законодательного собрания в четверг, сообщает пресс-служба ямальского парламента.

"На Ямале с 1 января 2021 года многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога независимо от мощности двигателя легкового автомобиля. Сегодня, 26 ноября, депутаты окружного парламента приняли соответствующие изменения в региональный закон", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решение о внесении изменений было принято на основании обращений жителей округа с просьбой освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи, владеющие легковыми автомобилями с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил. На данный момент многодетные семьи освобождается от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя только до 200 лошадиных сил.

Величина транспортного налога для автомобиля мощностью двигателя свыше 200 и до 250 лошадиных сил, по данным пресс-службы, составляет от 7 538 рублей до 9 375 рублей ежегодно. Для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил размер транспортного налога, исчисленный по ставке 100 рублей на одну лошадиную силу, составляет от 25 100 рублей и выше ежегодно.