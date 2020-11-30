"Точка кипения" открылась в крупнейшем вузе Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноября. /ТАСС/. Пространство для коллективной работы "Точка кипения" открылось на площадке Югорского государственного университета, она стала 105-й в федеральной сети. Об этом сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"Социализация" новых технологий происходит быстрее, если к этому готово общество - сформирована инновационная культура, "вытягивающая" среда, в которой люди могут обмениваться идеями по внедрению инноваций для развития бизнеса, улучшению качества жизни, привлекать партнеров для реализации проектов. "Точка кипения" - это еще одна средообразующая площадка, задача которой - развитие инновационной культуры в Югре", - сказала на открытии директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова.

Среди направлений работы "Точки кипения" - стартапы в области разработки и внедрения цифровых технологий, развитие нефтегазового комплекса, создание нейронных сетей на основе технологий искусственного интеллекта, молодежное технологическое предпринимательство, формирование инвестиционных привлекательных научных команд, развитие рынка социальных услуг.

ЮГУ - крупнейший вуз в Ханты-Мансийском автономном округе. Ведет обучение студентов по таким направлениям, как "Информатика и вычислительная техника", "Экология и природопользование", "Нефтегазовое дело", "Государственное и муниципальное управление", "Журналистика", "Психолого-педагогическое образование".

"Точки кипения" открываются при поддержке АНО "Платформы НТИ" по поручению Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ). На сегодняшний день сеть "Точек кипения" работает в 61 регионе страны.