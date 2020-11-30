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Штат диспетчеров поликлиники Нижневартовска увеличат после жалоб местного жителя

Мужчина сообщил, что звонил в поликлинику 1,2 тыс. раз, пытаясь вызвать врача для своей матери

ТАСС, 30 ноября. Штат диспетчеров Нижневартовской городской поликлиники № 2 (Ханты-Мансийский автономный округ) будет увеличен после жалоб местного жителя, который, по его словам, не смог дозвониться туда 1,2 тыс. раз, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона.

"Диспетчерский пункт будет усилен, будет выделена еще одна ставка специалиста, его уже определили, будут дополнительные линии в мессенджере WhatsApp для приема заявок. Сегодня уже три таких линии протестировали, специалиста определили, завтра уже в штатном режиме они начнут работать", - сказали в департаменте.

Ранее житель Нижневартовска Антон Сунегин в одной из социальных сетей сообщил, что звонил в поликлинику № 2 1,2 тыс. раз, пытаясь вызвать врача для своей матери с высокой температурой.

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