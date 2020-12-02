Жительницу Челябинска осудили на пять лет колонии за истязание детей

ЧЕЛЯБИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Суд в Челябинске приговорил к пяти годам колонии общего режима 30-летнию местную жительницу, признав ее виновной в истязаниях трехлетней дочери и годовалого сына, а также в причинении детям травм, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

Установлено, что в 2018-2019 годах женщина систематически била обоих детей, причинив сыну разрыв почки, черепно-мозговую травму, ушиб мозга. Она не обращала внимания на гигиену и состояние детей, ругала дочь матерными словами и держала за пределами балкона на вытянутых руках.

"Металлургический районный суд Челябинска признал 30-летнюю жительницу Челябинска виновной по пункту "б" ч. 2 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего"), ст. 156 ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним"), пункту "г" ч. 2 ст. 117 ("Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в зависимости от виновного") УК РФ. <...> Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Судом также удовлетворены исковые требования прокурора в интересах несовершеннолетних потерпевших о взыскании морального вреда в размере 600 тыс. рублей суммарно.